Piden sanciones para una concejala por criticar los controles de alcoholemia

Santiago Saccoccia presentará esta mañana en el Honorable Concejo Deliberante un petitorio, repudiando los dichos de la concejal de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, quien días atrás se manifestó en contra de los controles de alcoholemia en las calles de la ciudad.

Además, el papá de Facundo (murió como consecuencia de un incidente de tránsito en el cual un conductor borracho lo embistió) solicitará “la aplicación de medidas disciplinarias contra Rodríguez en relación a su obrar en manifiesta violación de la Ley de Ética Pública”.

La edil, en una entrevista con La Nueva., expresó que está en contra de los controles preventivos. “No creo que el Estado tenga que ofrecer conductas modelizantes, avasallando una libertad. Si no cometo una infracción una infracción al conducir no tienen por qué pararme, no estamos en ningún estado de sitio”.

En el escrito que será presentado a la presidenta del HCD, Fabiola Buosi, Saccoccia considera que “estas manifestaciones representan un desprecio hacia las instituciones del Estado, menoscaban el respeto hacia la ley y desprestigia la labor legislativa”.