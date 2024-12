Para cumplir la condena en prisión detuvieron a Yuri Sturzenegger, quien atropelló y mató a Facundo Saccoccia

Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el joven de 17 años que murió luego de ser atropellado por un conductor borracho el 10 de marzo de 2018, anunció en sus redes sociales la noticia que da cuenta de la detención de Alexis Yuri Sturzenegger, el automovilista que fue condenado por el terrible hecho. En las últimas horas, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso punto final a la cadena de apelaciones y la sentencia quedó firme.

“Gracias a todos los que no nos dejaron bajar los brazos, no abandonen nunca. Hace instantes Sturzenegger fue detenido por homicidio simple; eso sos: un asesino, y no hubo apelación que diga lo contrario”, comentó Facundo en X (ex Twitter). El procedimiento, según pudo saber la redacción de La Brújula 24, estuvo a cargo de personal de la DDI.

Según el archivo de este medio, en el mes de octubre de 2020, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ratificó la condena por homicidio simple de Sturzenegger, por haber conducido borracho el auto con el que chocó y mató a Facundo Saccoccia. En abril de 2019 el Tribunal en lo Criminal N° 2 bahiense condenó a 9 años de cárcel a Sturzenegger, pero su defensa apeló y siguió en libertad.

La sentencia definitiva quedó en 8 años y 10 meses de prisión, pero la privación de la libertad se hizo efectiva recién en las últimas horas.

Facundo Saccoccia tenía 17 años y jugaba de defensor lateral izquierdo en las inferiores del club Liniers. Familiares, amigos y conocidos coinciden en que tenía muchas condiciones.

El jueves 10 de marzo de 2018 se había reunido con unos amigos a despedir el último fin de semana de vacaciones, ya que días después arrancarían las clases. Y como era costumbre, quedaron en avisarse cuando llegaran a sus casas para dormir todos tranquilos.

Pero el mensaje de Facundo nunca llegaría. En el trayecto, Sturzenegger embistió la moto del chico, matándolo en el acto.