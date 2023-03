Shakira y Bizarrap enloquecieron al público del show de Jimmy Fallon

Shakira y Bizarrap no paran de ‘facturar’ con su éxito mundial ‘BZRP Music Session #53′ que cantan en el mundo, así no sepan español, como ocurrió con el público del icónico programa de entrevistas de Jimmy Fallon The Tonight Show, uno de los de mayor audiencia en Estados Unidos y que se transmitió por NBC en la noche del viernes 10 de marzo.

Previo a su presentación, que provocó la euforia de los asistentes, la barranquillera y el argentino tuvieron una conversación con el presentador norteamericano quien destacó la hazaña global del tema.

“Felicitaciones ‘Music Session #53′ es la canción número uno globalmente. Esto es real, ustedes tienen cuatro Record Guinnes, pero tu Shakira tienes ahora 10 de estas marcas mundiales”, le dijo Fallon a la cantante, junto a las fotos de los artistas con los reconocimientos, lo que provocó aplausos del público.

El entrevistador estadounidense les dijo que “la rompieron” ya que lograron que el video de la canción obtuviera la mayor cantidad de reproducciones en Youtube en 24 horas y la que más rápido alcanzó el millón de vistas en esa plataforma, así como ser la más escuchada en Spotify en un día y en una semana.

Fuente: Infobae