“Que alguien pague por la muerte de mi hija”, reclamó el padre de la joven fallecida por una intoxicación con monóxido

Claudio, padre de Camila Arias, la joven que murió en la agencia de taxis ubicada en Montevideo 1400 como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono, habló esta mañana con el móvil de La Brújula 24.

Con la voz entrecortada por el llanto, el hombre reconoció “esto es un día a día, un despertar cada dos horas sin poder dormir, con la imagen de mi hija tirada en el piso”.

Y recordó lo difícil que fue “haberla encontrado muerta, por la responsabilidad de este tipo llamado –Roberto De– Barrenechea. En estos días lo acabo de conocer, revelé todas las sospechas que tenía sobre su personalidad, es una basura por la forma en que hacía trabajar a toda la gente”.

“Con el solo hecho de tener ese generador ahí adentro para mi fue un asesinato, por el que este sujeto tiene que pagar. Yo no creo que mi hija lo haya entrado sola porque ella era muy chiquita. Ese aparato debería tener una instrucción de uso, alguien le tendría que haber dicho que era peligroso si quedaba encerrada con eso”, apuntó, indignado.

En esa misma línea, Claudio expuso que “yo no me lo explico, pensé que si hubiera un generador estaría como corresponde en una casilla, a resguardo, pero no dentro de la oficina. El más mínimo cortocircuito podría generar un incendio, nunca me enteré de eso”. Y siguió: “Fue algo terrible, cuando llegué su cuerpo todavía tenía temperatura y traté de hacerla reaccionar, pero no hubo forma, se fue como un angelito”.

“Ahora no sé cómo seguirá mi vida, es muy difícil, nunca te esperás un momento así. En el último abrazo le pedí que me diera fuerzas, así que veremos como se sigue, no tengo mucha idea todavía”, argumentó.

Por otra parte, respecto de los pasos a seguir con la justicia, dijo que “hemos contratado a un grupo de abogados de Buenos Aires para que vengan directamente para ir con todo. No me importa el dinero, yo trabajo desde los 15 años y me alcanza con eso”.

“Quiero que alguien pague por la muerte de mi hija y seguramente va a ser así”, indicó.

“Ella estaba tirada a unos metros del escritorio, se ve que se desvaneció porque tenía sangre, eso es lo que pude ver, más allá del lugar nefasto lleno de mugre. Me juego la cabeza que eso jamás estuvo habilitado, pero como este señor tiene sus contactos puede hacer lo que quiere. Ni siquiera respetó el duelo de mi hija, la empresa siguió trabajando como si nada, a mi no me llamó nadie ni de la empresa ni de la Municipalidad, nadie”, concluyó.