Susana habló de todo, su perra fallecida, sus inversiones y más

Es miércoles y, como tal, hay que cortar la semana. Para ello, lo mejor es hacerlo con toda la información del mundo del espectáculo, en la voz de la número 1: Laura Ubfal.

Todo lo que necesitás saber lo encontrás en el aire de “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Aquí, un repaso por los temas salientes:

Susana Giménez habló de todo

Hace unas horas estuvo invitada a un foro sobre “Mujeres y dinero” en Uruguay y Susana Gimenez habló de cómo extraña a su perra Thelma, de sus origenes en el espectáculo con el shock y de la mejor inversión de su vida, que fue para ella comprar “La Mary” por un millón y medio de dólares.

Susana Giménez elogia a Lacalle Pou @LuisLacallePou, y su hermana Pilar @PilarLacalle1 lo celebra desde el público. "Es el presidente más envidiado de América", dice la diva. pic.twitter.com/QT2F0iplzt — Pablo Cayafa (@pcayafa) March 7, 2023

“Son 14 hectáreas a cinco minutos del Conrad” y hoy vale fortunas, recordó Susana sobre su chacra de Punta del Indio.

Sobre Thelma, su perra waimaraner que falleció hace unos días, confesó que nunca logró adiestrarla.

Ante la presencia de la hermana del presidente uruguayo, Susana dijo que es el mandatario más envidiado del continente.

Susana habla de lo que pudo comprarse a medida que fue haciendo dinero: "Ya está todo declarado" pic.twitter.com/Pcq3eDdLEn — Pablo Cayafa (@pcayafa) March 7, 2023

Y sorprendió contando una vez más sus inicios con la publicidad del jabón Cadum

Susana recuerda el mítico "¡Shock!" pic.twitter.com/5oh0qaNTsm — Pablo Cayafa (@pcayafa) March 7, 2023

Pico de 24.3 para la Gala de “Gran Hermano”

Como bien saben leer los especialistas, el pico de rating no fue de Alfa, quien reingresó por un rato a la Casa de “Gran Hermano” para dejar una valija y una incógnita. El rating es del formato, que bien hecho, nunca defrauda.

El rating siempre siempre es de los programas. Los participantes son un instrumento dentro del juego pero los 24,3 puntos no son de Alfa, son de #GranHermano pic.twitter.com/9DwTVIuv09 — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) March 8, 2023

En la Gala de este martes, se vio una nueva y anteúltima prueba del lider que ganó Nacho, quien ya quedó entre los cuatro finalistas y después se vio la llegada de Alfa con la angustia de Julieta, la inteligente reacción de Romina que ni se inmutó y se dejó abrazar; la inquietud de Nacho por saber a qué había llegado; la tranquilidad de Marcos y la exaltación conocida de Camila al ver regresar a su “padre” en la Casa.

Apenas se fue Alfa se dio una pelea entre Julieta y Camila y muchos oyeron cuando Alfa le dijo a Romina; “cuidate de Camila”.

Víctor Hugo Morales: “No estoy más en C5N”

En momentos en que la pantalla de C5N celebra el buen rating del día a día para “Duro de Domar” y la movida del fin de semana con el regreso de Elizabeth Vernaci y Juan di Natale a “Sobredosis de TV”, además del debut de Dady Brieva los domingos; renunció Victor Hugo Morales a la señal de noticias.

Fue Luis Ventura quien adelantó la información en “Invasores de la TV” explicando que se fue dando un portazo después de reclamar pagos adeudados y en este martes, el propio Morales habló del tema.

“Estuve 7 años y he trabajado tan a gusto, tan libremente, que no puedo menos que expresarme con gratitud”.

“No estoy más en C5N” dijo Victor Hugo Morales en su programa de AM750 y explicó que el tema no fue el dinero.

“De vez en cuando he tenido algún chisporroteo en la relación, pero peleo por esos márgenes de libertad, y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones“, dando a entender claramente que su partida tuvo que ver con motivos de espacio al aire.

Con info de Laubfal.com