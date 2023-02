Chano nuevamente internado: preocupa su estado de salud

En la mañana del viernes, Santiago Chano Moreno Charpentier ingresó al Sanatorio Otamendi por un cuadro relacionado a sus adicciones. La noticia fue confirmada a Teleshow por fuentes cercanas al cantante, quienes aseguraron que su madre, Marina Charpentier, está totalmente “abatida” por la situación. Según indicaron el estado del músico es “reservado”.

El exlíder de Tan Biónica había estado internado en ese mismo nosocomio en mayo del año pasado, luego de lo cual había sido trasladado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento. Pero en los últimos meses había vuelto a los escenarios. Y, durante el mes de enero, se había mostrado en las playas de Punta del Este junto a una joven modelo, Malena Rivarola, a quien habían señalado como su nueva novia.

El músico había anunciado en sus redes sociales que en este 2023 se dedicaría a trabajar en un nuevo material discográfico. En Twitter, informó: “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”. Pero luego, aclaró que estaría en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata.

En noviembre pasado, Charpentier había publicado un hilo que generó preocupación entre sus seguidores. “Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, había escrito el cantante en un primer posteo. Luego manifestó: “Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”.

Sin embargo, luego dio a conocer sus más profundos temores. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así… Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”. Para terminar, el intérprete de La melodía de Dios agregó: “Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”.

