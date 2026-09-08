Preocupación por Soledad Silveyra: sufrió una caída en su casa y fue internada de urgencia

Soledad Silveyra fue internada de urgencia luego de sufrir una fuerte caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera.

La actriz, de 74 años, permanece bajo atención médica en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los profesionales controlan su evolución.

La información fue difundida en LAM, donde el periodista Pepe Ochoa contó que Silveyra se encontraba sola en su vivienda cuando ocurrió el accidente.

Tras la caída, la artista logró comunicarse con su hijo Facundo, quien acudió para asistirla y posteriormente fue trasladada al centro de salud.

Según trascendió, la actriz ya venía atravesando problemas físicos, principalmente fuertes dolores en la espalda, que incluso la habían obligado a suspender algunas funciones teatrales durante las últimas semanas.

Pese a la preocupación inicial, desde su entorno señalaron que Silveyra se encuentra de buen ánimo y con intenciones de regresar cuanto antes a su domicilio.

Por el momento no se confirmó que deba someterse a una intervención quirúrgica. Si la evolución continúa siendo favorable, podría recibir el alta médica durante este martes y continuar la recuperación con reposo.