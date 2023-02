Crimen de Sandra Arbilla: “La justicia bahiense está en deuda conmigo”

El 17 de febrero de 2018, Sandra Arbilla recibió múltiples puñaladas mientras atendía una verdulería en Don Bosco y Manuel Molina. El cuerpo de la chica lo halló un cliente. Fueron públicos los reconocimientos de fallas en la primera etapa de la investigación, de la misma manera que los familiares de la chica vincularon lo ocurrido con la droga.

Al cumplirse cinco años del hecho, La Brújula 24 tomó contacto esta mañana con el papá de la joven. En el programa “Vive cada día”, Roberto Arbilla no dudó en afirmar que la causa está estancada, pero advirtió que no descansará hasta que se haga justicia.

La investigación tramita en la Fiscalía N° 5 de Homicidios, a cargo del Dr. Jorge Viego.

“Es muy triste lo que vivimos; cinco años sin nada”, expresó el papá de la víctima.

“No podemos creer tanta maldad del asesino. Para mí fue un ajuste de cuentas que ha tenido que ver con la verdulería; otra cosa no me ocurre”, señaló para preguntarse “porqué la justicia no investiga al dueño de la verdulería”.

“No puede ser que queden casos sin esclarecer. La justicia bahiense está en deuda conmigo”, concluyó.