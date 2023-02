La primera profesional en Bahía: partera, morena y amada por el pueblo

No todo tiempo pasado fue mejor. O por lo menos no si hablamos de la salud. Enfermarse o incluso estar embarazada en tiempos de la colonia era ciertamente una situación compleja, y la Fortaleza Protectora Argentina no era una excepción. Médicos truchos, curas que sanaban y una mujer adorada por el pueblo, son algunas de las figuras de esa época. El nombre de la mujer era Morena y de las primeras en manejarse en ámbitos universitarios, considerada la primera profesional de la ciudad, fue partera durante décadas y al morir se la despidió con el reconocimiento que merecía. En este video el historiador César Puliafito nos cuenta los detalles de su vida.