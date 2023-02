Se sorteó el fixture del Federal A: mirá el camino de los 4 equipos de la Liga del Sur

El Consejo Federal dio a conocer la composición final de las zonas con sus respectivos orden de partidos para el torneo de la Liga del Sur que comenzará el 12 de marzo. Así quedaron los cruces:

ZONA “1” – ETAPA CLASIFICATORIA

CLUB GERMINAL (RAWSON) – LIGA TRELEW

CLUB SANSINENA – LIGA BAHÍA BLANCA

CLUB CIPOLLETTI – LIGA CIPOLLETTI

CLUB VILLA MITRE – LIGA BAHÍA BLANCA

CLUB SOL DE MAYO – LIGA VIEDMA

CLUB CIRCULO DEPORTIVO – LIGA MAR DEL PLATA

CLUB OLIMPO – LIGA BAHÍA BLANCA

CLUB SANTAMARINA – LIGA TANDIL

CLUB LINIERS – LIGA BAHÍA BLANCA

1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023

GERMINAL vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

SANTAMARINA vs. SANSINENA

VILLA MITRE vs. LINIERS

LIBRE: SOL DE MAYO

2da. fecha – 19 de Marzo de 2023

LINIERS vs. SANTAMARINA

SANSINENA vs. CIPOLLETTI

CIRCULO DEP. vs. GERMINAL

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

LIBRE: VILLA MITRE

3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

GERMINAL vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. LINIERS

SANTAMARINA vs. VILLA MITRE

LIBRE: OLIMPO

4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

LINIERS vs. GERMINAL

SANSINENA vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

LIBRE: SANTAMARINA

5ta. fecha – 09 de Abril de 2023

OLIMPO vs. SANSINENA

SOL DE MAYO vs. LINIERS

GERMINAL vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA

LIBRE: CIRCULO DEP.

6ta. fecha – 16 de Abril de 2023

SANTAMARINA vs. GERMINAL

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

LINIERS vs. OLIMPO

SANSINENA vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: CIPOLLETTI

7ma. fecha – 23 de Abril de 2023

CIRCULO DEP. vs. LINIERS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA

GERMINAL vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SANSINENA

8va. fecha – 30 de Abril de 2023

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

SANTAMARINA vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

LINIERS vs. SANSINENA

LIBRE: GERMINAL

9na. fecha – 07 de Mayo de 2023

SANSINENA vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. GERMINAL

LIBRE: LINIERS

10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023

OLIMPO vs. GERMINAL

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

SANSINENA vs. SANTAMARINA

LINIERS vs. VILLA MITRE

LIBRE: SOL DE MAYO

11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023

SANTAMARINA vs. LINIERS

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

GERMINAL vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE

12da. fecha – 21 de Mayo de 2023

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. GERMINAL

LINIERS vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. SANTAMARINA

LIBRE: OLIMPO

13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

GERMINAL vs. LINIERS

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: SANTAMARINA

14ta. fecha – 04 de Junio de 2023

SANSINENA vs. OLIMPO

LINIERS vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. GERMINAL

SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI

LIBRE: CIRCULO DEP.

15ta. fecha – 11 de Junio de 2023

GERMINAL vs. SANTAMARINA

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. LINIERS

CIRCULO DEP. vs. SANSINENA

LIBRE: CIPOLLETTI

16ta. fecha – 18 de Junio de 2023

LINIERS vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. OLIMPO

SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. GERMINAL

LIBRE: SANSINENA

17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. SANTAMARINA

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

SANSINENA vs. LINIERS

LIBRE: GERMINAL

18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023

VILLA MITRE vs. SANSINENA

SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

GERMINAL vs. SOL DE MAYO

LIBRE: LINIERS

19na. fecha – 02 de Julio de 2023

GERMINAL vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

SANTAMARINA vs. SANSINENA

VILLA MITRE vs. LINIERS

LIBRE: SOL DE MAYO

20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023

LINIERS vs. SANTAMARINA

SANSINENA vs. CIPOLLETTI

CIRCULO DEP. vs. GERMINAL

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

LIBRE: VILLA MITRE

21ra. fecha – 16 de Julio de 2023

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

GERMINAL vs. SANSINENA

CIPOLLETTI vs. LINIERS

SANTAMARINA vs. VILLA MITRE

LIBRE: OLIMPO

22da. fecha – 23 de Julio de 2023

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

LINIERS vs. GERMINAL

SANSINENA vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

LIBRE: SANTAMARINA

23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023

OLIMPO vs. SANSINENA

SOL DE MAYO vs. LINIERS

GERMINAL vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA

LIBRE: CIRCULO DEP.

24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023

SANTAMARINA vs. GERMINAL

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

LINIERS vs. OLIMPO

SANSINENA vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: CIPOLLETTI

25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023

CIRCULO DEP. vs. LINIERS

OLIMPO vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA

GERMINAL vs. CIPOLLETTI

LIBRE: SANSINENA

26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

SANTAMARINA vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

LINIERS vs. SANSINENA

LIBRE: GERMINAL

27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023

SANSINENA vs. VILLA MITRE

CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA

OLIMPO vs. CIPOLLETTI

SOL DE MAYO vs. GERMINAL

LIBRE: LINIERS

28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023

OLIMPO vs. GERMINAL

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

SANSINENA vs. SANTAMARINA

LINIERS vs. VILLA MITRE

LIBRE: SOL DE MAYO

29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023

SANTAMARINA vs. LINIERS

CIPOLLETTI vs. SANSINENA

GERMINAL vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

LIBRE: VILLA MITRE

30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

SANSINENA vs. GERMINAL

LINIERS vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. SANTAMARINA

LIBRE: OLIMPO

31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

GERMINAL vs. LINIERS

SOL DE MAYO vs. SANSINENA

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

LIBRE: SANTAMARINA

32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023

SANSINENA vs. OLIMPO

LINIERS vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. GERMINAL

SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI

LIBRE: CIRCULO DEP.

33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023

GERMINAL vs. SANTAMARINA

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. LINIERS

CIRCULO DEP. vs. SANSINENA

LIBRE: CIPOLLETTI

34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023

LINIERS vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. OLIMPO

SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. GERMINAL

LIBRE: SANSINENA

35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. SANTAMARINA

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

SANSINENA vs. LINIERS

LIBRE: GERMINAL

36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023

VILLA MITRE vs. SANSINENA

SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

GERMINAL vs. SOL DE MAYO

LIBRE: LINIERS

ZONA “2” – ETAPA CLASIFICATORIA

CLUB FERROCARRIL OESTE – LIGA GRAL. PICO

CLUB PEÑAROL – LIGA SAN JUAN

CLUB HURACÁN LAS HERAS – LIGA MENDOZA

CLUB ARGENTINO MTE. MAIZ – LIGA PASCANAS

CLUB SAN MARTÍN – LIGA MENDOZA

CLUB ATENAS – LIGA RÍO CUARTO

CLUB JUV. UNIDA UNIVERSITARIO – LIGA SAN LUIS

CLUB CIUDAD – LIGA BOLIVAR

CLUB ESTUDIANTES – LIGA SAN LUIS

1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023

ESTUDIANTES vs. CIUDAD

FERROCARRIL O. vs. PEÑAROL

ATENAS vs. J. UNIDA U.

HURACAN L. H vs. SAN MARTÍN MZA.

LIBRE: ARGENTINO

2da. fecha – 19 de Marzo de 2023

SAN MARTÍN MZA. vs. ATENAS

J. UNIDA U. vs. FERROCARRIL O.

PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

CIUDAD vs. ARGENTINO

LIBRE: HURACAN L. H

3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023

ARGENTINO vs. PEÑAROL

ESTUDIANTES vs. J. UNIDA U.

FERROCARRIL O. vs. SAN MARTÍN MZA.

ATENAS vs. HURACAN L. H

LIBRE: CIUDAD

4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023

HURACAN L. H vs. FERROCARRIL O.

SAN MARTÍN MZA. vs. ESTUDIANTES

J. UNIDA U. vs. ARGENTINO

PEÑAROL vs. CIUDAD

LIBRE: ATENAS

5ta. fecha – 09 de Abril de 2023

CIUDAD vs. J. UNIDA U.

ARGENTINO vs. SAN MARTÍN MZA.

ESTUDIANTES vs. HURACAN L. H

FERROCARRIL O. vs. ATENAS

LIBRE: PEÑAROL

6ta. fecha – 16 de Abril de 2023

ATENAS vs. ESTUDIANTES

HURACAN L. H vs. ARGENTINO

SAN MARTÍN MZA. vs. CIUDAD

J. UNIDA U. vs. PEÑAROL

LIBRE: FERROCARRIL O.

7ma. fecha – 23 de Abril de 2023

PEÑAROL vs. SAN MARTÍN MZA.

CIUDAD vs. HURACAN L. H

ARGENTINO vs. ATENAS

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: J. UNIDA U.

8va. fecha – 30 de Abril de 2023

FERROCARRIL O. vs. ARGENTINO

ATENAS vs. CIUDAD

HURACAN L. H vs. PEÑAROL

SAN MARTÍN MZA. vs. J. UNIDA U.

LIBRE: ESTUDIANTES

9na. fecha – 07 de Mayo de 2023

J. UNIDA U. vs. HURACAN L. H

PEÑAROL vs. ATENAS

CIUDAD vs. FERROCARRIL O.

ARGENTINO vs. ESTUDIANTES

LIBRE: SAN MARTÍN MZA.

10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023

CIUDAD vs. ESTUDIANTES

PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

J. UNIDA U. vs. ATENAS

SAN MARTÍN MZA. vs. HURACAN L. H

LIBRE: ARGENTINO

11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023

ATENAS vs. SAN MARTÍN MZA.

FERROCARRIL O. vs. J. UNIDA U.

ESTUDIANTES vs. PEÑAROL

ARGENTINO vs. CIUDAD

LIBRE: HURACAN L. H

12da. fecha – 21 de Mayo de 2023

PEÑAROL vs. ARGENTINO

J. UNIDA U. vs. ESTUDIANTES

SAN MARTÍN MZA. vs. FERROCARRIL O.

HURACAN L. H vs. ATENAS

LIBRE: CIUDAD

13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023

FERROCARRIL O. vs. HURACAN L. H

ESTUDIANTES vs. SAN MARTÍN MZA.

ARGENTINO vs. J. UNIDA U.

CIUDAD vs. PEÑAROL

LIBRE: ATENAS

14ta. fecha – 04 de Junio de 2023

J. UNIDA U. vs. CIUDAD

SAN MARTÍN MZA. vs. ARGENTINO

HURACAN L. H vs. ESTUDIANTES

ATENAS vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: PEÑAROL

15ta. fecha – 11 de Junio de 2023

ESTUDIANTES vs. ATENAS

ARGENTINO vs. HURACAN L. H

CIUDAD vs. SAN MARTÍN MZA.

PEÑAROL vs. J. UNIDA U.

LIBRE: FERROCARRIL O.

16ta. fecha – 18 de Junio de 2023

SAN MARTÍN MZA. vs. PEÑAROL

HURACAN L. H vs. CIUDAD

ATENAS vs. ARGENTINO

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

LIBRE: J. UNIDA U.

17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023

ARGENTINO vs. FERROCARRIL O.

CIUDAD vs. ATENAS

PEÑAROL vs. HURACAN L. H

J. UNIDA U. vs. SAN MARTÍN MZA.

LIBRE: ESTUDIANTES

18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023

HURACAN L. H vs. J. UNIDA U.

ATENAS vs. PEÑAROL

FERROCARRIL O. vs. CIUDAD

ESTUDIANTES vs. ARGENTINO

LIBRE: SAN MARTÍN MZA.

19na. fecha – 02 de Julio de 2023

ESTUDIANTES vs. CIUDAD

FERROCARRIL O. vs. PEÑAROL

ATENAS vs. J. UNIDA U.

HURACAN L. H vs. SAN MARTÍN MZA.

LIBRE: ARGENTINO

20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023

SAN MARTÍN MZA. vs. ATENAS

J. UNIDA U. vs. FERROCARRIL O.

PEÑAROL vs. ESTUDIANTES

CIUDAD vs. ARGENTINO

LIBRE: HURACAN L. H

21ra. fecha – 16 de Julio de 2023

ARGENTINO vs. PEÑAROL

ESTUDIANTES vs. J. UNIDA U.

FERROCARRIL O. vs. SAN MARTÍN MZA.

ATENAS vs. HURACAN L. H

LIBRE: CIUDAD

22da. fecha – 23 de Julio de 2023

HURACAN L. H vs. FERROCARRIL O.

SAN MARTÍN MZA. vs. ESTUDIANTES

J. UNIDA U. vs. ARGENTINO

PEÑAROL vs. CIUDAD

LIBRE: ATENAS

23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023

CIUDAD vs. J. UNIDA U.

ARGENTINO vs. SAN MARTÍN MZA.

ESTUDIANTES vs. HURACAN L. H

FERROCARRIL O. vs. ATENAS

LIBRE: PEÑAROL

24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023

ATENAS vs. ESTUDIANTES

HURACAN L. H vs. ARGENTINO

SAN MARTÍN MZA. vs. CIUDAD

J. UNIDA U. vs. PEÑAROL

LIBRE: FERROCARRIL O.

25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023

PEÑAROL vs. SAN MARTÍN MZA.

CIUDAD vs. HURACAN L. H

ARGENTINO vs. ATENAS

ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: J. UNIDA U.

26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023

FERROCARRIL O. vs. ARGENTINO

ATENAS vs. CIUDAD

HURACAN L. H vs. PEÑAROL

SAN MARTÍN MZA. vs. J. UNIDA U.

LIBRE: ESTUDIANTES

27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023

J. UNIDA U. vs. HURACAN L. H

PEÑAROL vs. ATENAS

CIUDAD vs. FERROCARRIL O.

ARGENTINO vs. ESTUDIANTES

LIBRE: SAN MARTÍN MZA.

28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023

CIUDAD vs. ESTUDIANTES

PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.

J. UNIDA U. vs. ATENAS

SAN MARTÍN MZA. vs. HURACAN L. H

LIBRE: ARGENTINO

29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023

ATENAS vs. SAN MARTÍN MZA.

FERROCARRIL O. vs. J. UNIDA U.

ESTUDIANTES vs. PEÑAROL

ARGENTINO vs. CIUDAD

LIBRE: HURACAN L. H

30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023

PEÑAROL vs. ARGENTINO

J. UNIDA U. vs. ESTUDIANTES

SAN MARTÍN MZA. vs. FERROCARRIL O.

HURACAN L. H vs. ATENAS

LIBRE: CIUDAD

31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023

FERROCARRIL O. vs. HURACAN L. H

ESTUDIANTES vs. SAN MARTÍN MZA.

ARGENTINO vs. J. UNIDA U.

CIUDAD vs. PEÑAROL

LIBRE: ATENAS

32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023

J. UNIDA U. vs. CIUDAD

SAN MARTÍN MZA. vs. ARGENTINO

HURACAN L. H vs. ESTUDIANTES

ATENAS vs. FERROCARRIL O.

LIBRE: PEÑAROL

33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023

ESTUDIANTES vs. ATENAS

ARGENTINO vs. HURACAN L. H

CIUDAD vs. SAN MARTÍN MZA.

PEÑAROL vs. J. UNIDA U.

LIBRE: FERROCARRIL O.

34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023

SAN MARTÍN MZA. vs. PEÑAROL

HURACAN L. H vs. CIUDAD

ATENAS vs. ARGENTINO

FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES

LIBRE: J. UNIDA U.

35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023

ARGENTINO vs. FERROCARRIL O.

CIUDAD vs. ATENAS

PEÑAROL vs. HURACAN L. H

J. UNIDA U. vs. SAN MARTÍN MZA.

LIBRE: ESTUDIANTES

36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023

HURACAN L. H vs. J. UNIDA U.

ATENAS vs. PEÑAROL

FERROCARRIL O. vs. CIUDAD

ESTUDIANTES vs. ARGENTINO

LIBRE: SAN MARTÍN MZA.

ZONA “3” – ETAPA CLASIFICATORIA

CLUB DOUGLAS HAIG – LIGA PERGAMINO

CLUB DEF. DE PRONUNCIAMIENTO – LIGA COLON (ER)

CLUB DEF. DE BELGRANO (V. RAMALLO) – LIGA S. NICOLÁS

CLUB UNIÓN (SUNCHALES) – LIGA RAFAELA

CLUB INDEPENDIENTE – LIGA CHIVILCOY

CLUB SPORTIVO A. C. (L. PAREJAS) – LIGA C. DE GÓMEZ

CLUB EL LINQUEÑO – LIGA LINCOLN

CLUB SP. BELGRANO – LIGA SAN FRANCISCO

CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA – LIGA C. DEL URUGUAY

1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023

SP. BELGRANO vs. DEPRO

UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.

G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: DEF. DE BELGRANO

2da. fecha – 19 de Marzo de 2023

INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.

EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO

DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU

3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEPRO

4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023

G. Y ESGRIMA CU vs. UNIÓN S.

INDEPENDIENTE vs. SP. BELGRANO

SPORTIVO A.C. vs. DEF. DE BELGRANO

EL LINQUEÑO vs. DEPRO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

5ta. fecha – 09 de Abril de 2023

DEPRO vs. SPORTIVO A.C.

DEF. DE BELGRANO vs. INDEPENDIENTE

SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU

UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: EL LINQUEÑO

6ta. fecha – 16 de Abril de 2023

DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO

G. Y ESGRIMA CU vs. DEF. DE BELGRANO

INDEPENDIENTE vs. DEPRO

SPORTIVO A.C. vs. EL LINQUEÑO

LIBRE: UNIÓN S.

7ma. fecha – 23 de Abril de 2023

EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE

DEPRO vs. G. Y ESGRIMA CU

DEF. DE BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.

LIBRE: SPORTIVO A.C.

8va. fecha – 30 de Abril de 2023

UNIÓN S. vs. DEF. DE BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. DEPRO

G. Y ESGRIMA CU vs. EL LINQUEÑO

INDEPENDIENTE vs. SPORTIVO A.C.

LIBRE: SP. BELGRANO

9na. fecha – 07 de Mayo de 2023

SPORTIVO A.C. vs. G. Y ESGRIMA CU

EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG

DEPRO vs. UNIÓN S.

DEF. DE BELGRANO vs. SP. BELGRANO

LIBRE: INDEPENDIENTE

10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023

DEPRO vs. SP. BELGRANO

EL LINQUEÑO vs. UNIÓN S.

SPORTIVO A.C. vs. DOUGLAS HAIG

INDEPENDIENTE vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEF. DE BELGRANO

11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023

DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE

UNIÓN S. vs. SPORTIVO A.C.

SP. BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

DEF. DE BELGRANO vs. DEPRO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU

12da. fecha – 21 de Mayo de 2023

EL LINQUEÑO vs. DEF. DE BELGRANO

SPORTIVO A.C. vs. SP. BELGRANO

INDEPENDIENTE vs. UNIÓN S.

G. Y ESGRIMA CU vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: DEPRO

13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023

UNIÓN S. vs. G. Y ESGRIMA CU

SP. BELGRANO vs. INDEPENDIENTE

DEF. DE BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

DEPRO vs. EL LINQUEÑO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

14ta. fecha – 04 de Junio de 2023

SPORTIVO A.C. vs. DEPRO

INDEPENDIENTE vs. DEF. DE BELGRANO

G. Y ESGRIMA CU vs. SP. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.

LIBRE: EL LINQUEÑO

15ta. fecha – 11 de Junio de 2023

SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

DEF. DE BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU

DEPRO vs. INDEPENDIENTE

EL LINQUEÑO vs. SPORTIVO A.C.

LIBRE: UNIÓN S.

16ta. fecha – 18 de Junio de 2023

INDEPENDIENTE vs. EL LINQUEÑO

G. Y ESGRIMA CU vs. DEPRO

DOUGLAS HAIG vs. DEF. DE BELGRANO

UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO

LIBRE: SPORTIVO A.C.

17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. UNIÓN S.

DEPRO vs. DOUGLAS HAIG

EL LINQUEÑO vs. G. Y ESGRIMA CU

SPORTIVO A.C. vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: SP. BELGRANO

18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023

G. Y ESGRIMA CU vs. SPORTIVO A.C.

DOUGLAS HAIG vs. EL LINQUEÑO

UNIÓN S. vs. DEPRO

SP. BELGRANO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: INDEPENDIENTE

19na. fecha – 02 de Julio de 2023

SP. BELGRANO vs. DEPRO

UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.

G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: DEF. DE BELGRANO

20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023

INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG

SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.

EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO

DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU

21ra. fecha – 16 de Julio de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE

DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEPRO

22da. fecha – 23 de Julio de 2023

G. Y ESGRIMA CU vs. UNIÓN S.

INDEPENDIENTE vs. SP. BELGRANO

SPORTIVO A.C. vs. DEF. DE BELGRANO

EL LINQUEÑO vs. DEPRO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023

DEPRO vs. SPORTIVO A.C.

DEF. DE BELGRANO vs. INDEPENDIENTE

SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU

UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: EL LINQUEÑO

24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023

DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO

G. Y ESGRIMA CU vs. DEF. DE BELGRANO

INDEPENDIENTE vs. DEPRO

SPORTIVO A.C. vs. EL LINQUEÑO

LIBRE: UNIÓN S.

25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023

EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE

DEPRO vs. G. Y ESGRIMA CU

DEF. DE BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.

LIBRE: SPORTIVO A.C.

26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023

UNIÓN S. vs. DEF. DE BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. DEPRO

G. Y ESGRIMA CU vs. EL LINQUEÑO

INDEPENDIENTE vs. SPORTIVO A.C.

LIBRE: SP. BELGRANO

27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023

SPORTIVO A.C. vs. G. Y ESGRIMA CU

EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG

DEPRO vs. UNIÓN S.

DEF. DE BELGRANO vs. SP. BELGRANO

LIBRE: INDEPENDIENTE

28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023

DEPRO vs. SP. BELGRANO

EL LINQUEÑO vs. UNIÓN S.

SPORTIVO A.C. vs. DOUGLAS HAIG

INDEPENDIENTE vs. G. Y ESGRIMA CU

LIBRE: DEF. DE BELGRANO

29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023

DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE

UNIÓN S. vs. SPORTIVO A.C.

SP. BELGRANO vs. EL LINQUEÑO

DEF. DE BELGRANO vs. DEPRO

LIBRE: G. Y ESGRIMA CU

30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023

EL LINQUEÑO vs. DEF. DE BELGRANO

SPORTIVO A.C. vs. SP. BELGRANO

INDEPENDIENTE vs. UNIÓN S.

G. Y ESGRIMA CU vs. DOUGLAS HAIG

LIBRE: DEPRO

31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023

UNIÓN S. vs. G. Y ESGRIMA CU

SP. BELGRANO vs. INDEPENDIENTE

DEF. DE BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.

DEPRO vs. EL LINQUEÑO

LIBRE: DOUGLAS HAIG

32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023

SPORTIVO A.C. vs. DEPRO

INDEPENDIENTE vs. DEF. DE BELGRANO

G. Y ESGRIMA CU vs. SP. BELGRANO

DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.

LIBRE: EL LINQUEÑO

33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023

SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG

DEF. DE BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU

DEPRO vs. INDEPENDIENTE

EL LINQUEÑO vs. SPORTIVO A.C.

LIBRE: UNIÓN S.

34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023

INDEPENDIENTE vs. EL LINQUEÑO

G. Y ESGRIMA CU vs. DEPRO

DOUGLAS HAIG vs. DEF. DE BELGRANO

UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO

LIBRE: SPORTIVO A.C.

35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023

DEF. DE BELGRANO vs. UNIÓN S.

DEPRO vs. DOUGLAS HAIG

EL LINQUEÑO vs. G. Y ESGRIMA CU

SPORTIVO A.C. vs. INDEPENDIENTE

LIBRE: SP. BELGRANO

36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023

G. Y ESGRIMA CU vs. SPORTIVO A.C.

DOUGLAS HAIG vs. EL LINQUEÑO

UNIÓN S. vs. DEPRO

SP. BELGRANO vs. DEF. DE BELGRANO

LIBRE: INDEPENDIENTE

ZONA “4” – ETAPA CLASIFICATORIA

CLUB JUV. ANTONIANA – LIGA SALTA

CLUB SARMIENTO – LIGA RESISTENCIA

CLUB CENTRAL NORTE – LIGA SALTA

CLUB CRUCERO DEL NORTE – LIGA POSADAS

CLUB GIMNASIA Y TIRO – LIGA SALTA

CLUB BOCA UNIDOS – LIGA CORRIENTES

CLUB SAN MARTÍN – LIGA FORMOSA

CLUB 9 DE JULIO – LIGA RAFAELA

CLUB SOL DE AMÉRICA – LIGA FORMOSA

1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023

SOL DE AMÉRICA vs. CTRAL. NORTE

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

JUV. ANTONIANA vs. SAN MARTÍN

CRUCERO DEL NORTE vs. G. Y TIRO

LIBRE: 9 DE JULIO

2da. fecha – 19 de Marzo de 2023

G. Y TIRO vs. JUV. ANTONIANA

SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA

CTRAL. NORTE vs. 9 DE JULIO

LIBRE: CRUCERO DEL NORTE

3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023

9 DE JULIO vs. SARMIENTO

SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN

BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO

JUV. ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE: CTRAL. NORTE

4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023

CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS

G. Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA

SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO

SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: JUV. ANTONIANA

5ta. fecha – 09 de Abril de 2023

CTRAL. NORTE vs. SAN MARTÍN

9 DE JULIO vs. G. Y TIRO

SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE

BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA

LIBRE: SARMIENTO

6ta. fecha – 16 de Abril de 2023

JUV. ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA

CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO

G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE

SAN MARTÍN vs. SARMIENTO

LIBRE: BOCA UNIDOS

7ma. fecha – 23 de Abril de 2023

SARMIENTO vs. G. Y TIRO

CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE

9 DE JULIO vs. JUV. ANTONIANA

SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: SAN MARTÍN

8va. fecha – 30 de Abril de 2023

BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO

JUV. ANTONIANA vs. CTRAL. NORTE

CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO

G. Y TIRO vs. SAN MARTÍN

LIBRE: SOL DE AMÉRICA

9na. fecha – 07 de Mayo de 2023

SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE

SARMIENTO vs. JUV. ANTONIANA

CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS

9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA

LIBRE: G. Y TIRO

10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023

CTRAL. NORTE vs. SOL DE AMÉRICA

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

SAN MARTÍN vs. JUV. ANTONIANA

G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE: 9 DE JULIO

11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023

JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO

BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN

SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO

9 DE JULIO vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: CRUCERO DEL NORTE

12da. fecha – 21 de Mayo de 2023

SARMIENTO vs. 9 DE JULIO

SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA

G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL NORTE vs. JUV. ANTONIANA

LIBRE: CTRAL. NORTE

13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE

SOL DE AMÉRICA vs. G. Y TIRO

9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

LIBRE: JUV. ANTONIANA

14ta. fecha – 04 de Junio de 2023

SAN MARTÍN vs. CTRAL. NORTE

G. Y TIRO vs. 9 DE JULIO

CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA

JUV. ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: SARMIENTO

15ta. fecha – 11 de Junio de 2023

SOL DE AMÉRICA vs. JUV. ANTONIANA

9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE

CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO

SARMIENTO vs. SAN MARTÍN

LIBRE: BOCA UNIDOS

16ta. fecha – 18 de Junio de 2023

G. Y TIRO vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL NORTE vs. CTRAL. NORTE

JUV. ANTONIANA vs. 9 DE JULIO

BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA

LIBRE: SAN MARTÍN

17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023

9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS

CTRAL. NORTE vs. JUV. ANTONIANA

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE

SAN MARTÍN vs. G. Y TIRO

LIBRE: SOL DE AMÉRICA

18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023

CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN

JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE

SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO

LIBRE: G. Y TIRO

19na. fecha – 02 de Julio de 2023

SOL DE AMÉRICA vs. CTRAL. NORTE

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

JUV. ANTONIANA vs. SAN MARTÍN

CRUCERO DEL NORTE vs. G. Y TIRO

LIBRE: 9 DE JULIO

20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023

G. Y TIRO vs. JUV. ANTONIANA

SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA

CTRAL. NORTE vs. 9 DE JULIO

LIBRE: CRUCERO DEL NORTE

21ra. fecha – 16 de Julio de 2023

9 DE JULIO vs. SARMIENTO

SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN

BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO

JUV. ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE: CTRAL. NORTE

22da. fecha – 23 de Julio de 2023

CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS

G. Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA

SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO

SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: JUV. ANTONIANA

23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023

CTRAL. NORTE vs. SAN MARTÍN

9 DE JULIO vs. G. Y TIRO

SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE

BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA

LIBRE: SARMIENTO

24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023

JUV. ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA

CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO

G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE

SAN MARTÍN vs. SARMIENTO

LIBRE: BOCA UNIDOS

25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023

SARMIENTO vs. G. Y TIRO

CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE

9 DE JULIO vs. JUV. ANTONIANA

SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: SAN MARTÍN

26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023

BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO

JUV. ANTONIANA vs. CTRAL. NORTE

CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO

G. Y TIRO vs. SAN MARTÍN

LIBRE: SOL DE AMÉRICA

27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023

SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE

SARMIENTO vs. JUV. ANTONIANA

CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS

9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA

LIBRE: G. Y TIRO

28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023

CTRAL. NORTE vs. SOL DE AMÉRICA

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

SAN MARTÍN vs. JUV. ANTONIANA

G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE

LIBRE: 9 DE JULIO

29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023

JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO

BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN

SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO

9 DE JULIO vs. CTRAL. NORTE

LIBRE: CRUCERO DEL NORTE

30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023

SARMIENTO vs. 9 DE JULIO

SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA

G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS

CRUCERO DEL NORTE vs. JUV. ANTONIANA

LIBRE: CTRAL. NORTE

31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023

BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE

SOL DE AMÉRICA vs. G. Y TIRO

9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

LIBRE: JUV. ANTONIANA

32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023

SAN MARTÍN vs. CTRAL. NORTE

G. Y TIRO vs. 9 DE JULIO

CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA

JUV. ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS

LIBRE: SARMIENTO

33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023

SOL DE AMÉRICA vs. JUV. ANTONIANA

9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE

CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO

SARMIENTO vs. SAN MARTÍN

LIBRE: BOCA UNIDOS

34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023

G. Y TIRO vs. SARMIENTO

CRUCERO DEL NORTE vs. CTRAL. NORTE

JUV. ANTONIANA vs. 9 DE JULIO

BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA

LIBRE: SAN MARTÍN

35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023

9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS

CTRAL. NORTE vs. JUV. ANTONIANA

SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE

SAN MARTÍN vs. G. Y TIRO

LIBRE: SOL DE AMÉRICA

36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023

CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN

JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE

SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO

LIBRE: G. Y TIRO