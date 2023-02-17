se prepara el comienzo de temporada
Se sorteó el fixture del Federal A: mirá el camino de los 4 equipos de la Liga del Sur
La lista completa de los partidos que se disputarán desde el 12 de marzo.
El Consejo Federal dio a conocer la composición final de las zonas con sus respectivos orden de partidos para el torneo de la Liga del Sur que comenzará el 12 de marzo. Así quedaron los cruces:
ZONA “1” – ETAPA CLASIFICATORIA
CLUB GERMINAL (RAWSON) – LIGA TRELEW
CLUB SANSINENA – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB CIPOLLETTI – LIGA CIPOLLETTI
CLUB VILLA MITRE – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB SOL DE MAYO – LIGA VIEDMA
CLUB CIRCULO DEPORTIVO – LIGA MAR DEL PLATA
CLUB OLIMPO – LIGA BAHÍA BLANCA
CLUB SANTAMARINA – LIGA TANDIL
CLUB LINIERS – LIGA BAHÍA BLANCA
1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023
GERMINAL vs. OLIMPO
CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.
SANTAMARINA vs. SANSINENA
VILLA MITRE vs. LINIERS
LIBRE: SOL DE MAYO
2da. fecha – 19 de Marzo de 2023
LINIERS vs. SANTAMARINA
SANSINENA vs. CIPOLLETTI
CIRCULO DEP. vs. GERMINAL
OLIMPO vs. SOL DE MAYO
LIBRE: VILLA MITRE
3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023
SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.
GERMINAL vs. SANSINENA
CIPOLLETTI vs. LINIERS
SANTAMARINA vs. VILLA MITRE
LIBRE: OLIMPO
4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023
VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI
LINIERS vs. GERMINAL
SANSINENA vs. SOL DE MAYO
CIRCULO DEP. vs. OLIMPO
LIBRE: SANTAMARINA
5ta. fecha – 09 de Abril de 2023
OLIMPO vs. SANSINENA
SOL DE MAYO vs. LINIERS
GERMINAL vs. VILLA MITRE
CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA
LIBRE: CIRCULO DEP.
6ta. fecha – 16 de Abril de 2023
SANTAMARINA vs. GERMINAL
VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO
LINIERS vs. OLIMPO
SANSINENA vs. CIRCULO DEP.
LIBRE: CIPOLLETTI
7ma. fecha – 23 de Abril de 2023
CIRCULO DEP. vs. LINIERS
OLIMPO vs. VILLA MITRE
SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA
GERMINAL vs. CIPOLLETTI
LIBRE: SANSINENA
8va. fecha – 30 de Abril de 2023
CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO
SANTAMARINA vs. OLIMPO
VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.
LINIERS vs. SANSINENA
LIBRE: GERMINAL
9na. fecha – 07 de Mayo de 2023
SANSINENA vs. VILLA MITRE
CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA
OLIMPO vs. CIPOLLETTI
SOL DE MAYO vs. GERMINAL
LIBRE: LINIERS
10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023
OLIMPO vs. GERMINAL
CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI
SANSINENA vs. SANTAMARINA
LINIERS vs. VILLA MITRE
LIBRE: SOL DE MAYO
11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023
SANTAMARINA vs. LINIERS
CIPOLLETTI vs. SANSINENA
GERMINAL vs. CIRCULO DEP.
SOL DE MAYO vs. OLIMPO
LIBRE: VILLA MITRE
12da. fecha – 21 de Mayo de 2023
CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO
SANSINENA vs. GERMINAL
LINIERS vs. CIPOLLETTI
VILLA MITRE vs. SANTAMARINA
LIBRE: OLIMPO
13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023
CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE
GERMINAL vs. LINIERS
SOL DE MAYO vs. SANSINENA
OLIMPO vs. CIRCULO DEP.
LIBRE: SANTAMARINA
14ta. fecha – 04 de Junio de 2023
SANSINENA vs. OLIMPO
LINIERS vs. SOL DE MAYO
VILLA MITRE vs. GERMINAL
SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI
LIBRE: CIRCULO DEP.
15ta. fecha – 11 de Junio de 2023
GERMINAL vs. SANTAMARINA
SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE
OLIMPO vs. LINIERS
CIRCULO DEP. vs. SANSINENA
LIBRE: CIPOLLETTI
16ta. fecha – 18 de Junio de 2023
LINIERS vs. CIRCULO DEP.
VILLA MITRE vs. OLIMPO
SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO
CIPOLLETTI vs. GERMINAL
LIBRE: SANSINENA
17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023
SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI
OLIMPO vs. SANTAMARINA
CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE
SANSINENA vs. LINIERS
LIBRE: GERMINAL
18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023
VILLA MITRE vs. SANSINENA
SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.
CIPOLLETTI vs. OLIMPO
GERMINAL vs. SOL DE MAYO
LIBRE: LINIERS
19na. fecha – 02 de Julio de 2023
GERMINAL vs. OLIMPO
CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.
SANTAMARINA vs. SANSINENA
VILLA MITRE vs. LINIERS
LIBRE: SOL DE MAYO
20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023
LINIERS vs. SANTAMARINA
SANSINENA vs. CIPOLLETTI
CIRCULO DEP. vs. GERMINAL
OLIMPO vs. SOL DE MAYO
LIBRE: VILLA MITRE
21ra. fecha – 16 de Julio de 2023
SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.
GERMINAL vs. SANSINENA
CIPOLLETTI vs. LINIERS
SANTAMARINA vs. VILLA MITRE
LIBRE: OLIMPO
22da. fecha – 23 de Julio de 2023
VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI
LINIERS vs. GERMINAL
SANSINENA vs. SOL DE MAYO
CIRCULO DEP. vs. OLIMPO
LIBRE: SANTAMARINA
23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023
OLIMPO vs. SANSINENA
SOL DE MAYO vs. LINIERS
GERMINAL vs. VILLA MITRE
CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA
LIBRE: CIRCULO DEP.
24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023
SANTAMARINA vs. GERMINAL
VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO
LINIERS vs. OLIMPO
SANSINENA vs. CIRCULO DEP.
LIBRE: CIPOLLETTI
25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023
CIRCULO DEP. vs. LINIERS
OLIMPO vs. VILLA MITRE
SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA
GERMINAL vs. CIPOLLETTI
LIBRE: SANSINENA
26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023
CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO
SANTAMARINA vs. OLIMPO
VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.
LINIERS vs. SANSINENA
LIBRE: GERMINAL
27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023
SANSINENA vs. VILLA MITRE
CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA
OLIMPO vs. CIPOLLETTI
SOL DE MAYO vs. GERMINAL
LIBRE: LINIERS
28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023
OLIMPO vs. GERMINAL
CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI
SANSINENA vs. SANTAMARINA
LINIERS vs. VILLA MITRE
LIBRE: SOL DE MAYO
29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023
SANTAMARINA vs. LINIERS
CIPOLLETTI vs. SANSINENA
GERMINAL vs. CIRCULO DEP.
SOL DE MAYO vs. OLIMPO
LIBRE: VILLA MITRE
30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023
CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO
SANSINENA vs. GERMINAL
LINIERS vs. CIPOLLETTI
VILLA MITRE vs. SANTAMARINA
LIBRE: OLIMPO
31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023
CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE
GERMINAL vs. LINIERS
SOL DE MAYO vs. SANSINENA
OLIMPO vs. CIRCULO DEP.
LIBRE: SANTAMARINA
32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023
SANSINENA vs. OLIMPO
LINIERS vs. SOL DE MAYO
VILLA MITRE vs. GERMINAL
SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI
LIBRE: CIRCULO DEP.
33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023
GERMINAL vs. SANTAMARINA
SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE
OLIMPO vs. LINIERS
CIRCULO DEP. vs. SANSINENA
LIBRE: CIPOLLETTI
34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023
LINIERS vs. CIRCULO DEP.
VILLA MITRE vs. OLIMPO
SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO
CIPOLLETTI vs. GERMINAL
LIBRE: SANSINENA
35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023
SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI
OLIMPO vs. SANTAMARINA
CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE
SANSINENA vs. LINIERS
LIBRE: GERMINAL
36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023
VILLA MITRE vs. SANSINENA
SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.
CIPOLLETTI vs. OLIMPO
GERMINAL vs. SOL DE MAYO
LIBRE: LINIERS
ZONA “2” – ETAPA CLASIFICATORIA
CLUB FERROCARRIL OESTE – LIGA GRAL. PICO
CLUB PEÑAROL – LIGA SAN JUAN
CLUB HURACÁN LAS HERAS – LIGA MENDOZA
CLUB ARGENTINO MTE. MAIZ – LIGA PASCANAS
CLUB SAN MARTÍN – LIGA MENDOZA
CLUB ATENAS – LIGA RÍO CUARTO
CLUB JUV. UNIDA UNIVERSITARIO – LIGA SAN LUIS
CLUB CIUDAD – LIGA BOLIVAR
CLUB ESTUDIANTES – LIGA SAN LUIS
1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023
ESTUDIANTES vs. CIUDAD
FERROCARRIL O. vs. PEÑAROL
ATENAS vs. J. UNIDA U.
HURACAN L. H vs. SAN MARTÍN MZA.
LIBRE: ARGENTINO
2da. fecha – 19 de Marzo de 2023
SAN MARTÍN MZA. vs. ATENAS
J. UNIDA U. vs. FERROCARRIL O.
PEÑAROL vs. ESTUDIANTES
CIUDAD vs. ARGENTINO
LIBRE: HURACAN L. H
3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023
ARGENTINO vs. PEÑAROL
ESTUDIANTES vs. J. UNIDA U.
FERROCARRIL O. vs. SAN MARTÍN MZA.
ATENAS vs. HURACAN L. H
LIBRE: CIUDAD
4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023
HURACAN L. H vs. FERROCARRIL O.
SAN MARTÍN MZA. vs. ESTUDIANTES
J. UNIDA U. vs. ARGENTINO
PEÑAROL vs. CIUDAD
LIBRE: ATENAS
5ta. fecha – 09 de Abril de 2023
CIUDAD vs. J. UNIDA U.
ARGENTINO vs. SAN MARTÍN MZA.
ESTUDIANTES vs. HURACAN L. H
FERROCARRIL O. vs. ATENAS
LIBRE: PEÑAROL
6ta. fecha – 16 de Abril de 2023
ATENAS vs. ESTUDIANTES
HURACAN L. H vs. ARGENTINO
SAN MARTÍN MZA. vs. CIUDAD
J. UNIDA U. vs. PEÑAROL
LIBRE: FERROCARRIL O.
7ma. fecha – 23 de Abril de 2023
PEÑAROL vs. SAN MARTÍN MZA.
CIUDAD vs. HURACAN L. H
ARGENTINO vs. ATENAS
ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.
LIBRE: J. UNIDA U.
8va. fecha – 30 de Abril de 2023
FERROCARRIL O. vs. ARGENTINO
ATENAS vs. CIUDAD
HURACAN L. H vs. PEÑAROL
SAN MARTÍN MZA. vs. J. UNIDA U.
LIBRE: ESTUDIANTES
9na. fecha – 07 de Mayo de 2023
J. UNIDA U. vs. HURACAN L. H
PEÑAROL vs. ATENAS
CIUDAD vs. FERROCARRIL O.
ARGENTINO vs. ESTUDIANTES
LIBRE: SAN MARTÍN MZA.
10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023
CIUDAD vs. ESTUDIANTES
PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.
J. UNIDA U. vs. ATENAS
SAN MARTÍN MZA. vs. HURACAN L. H
LIBRE: ARGENTINO
11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023
ATENAS vs. SAN MARTÍN MZA.
FERROCARRIL O. vs. J. UNIDA U.
ESTUDIANTES vs. PEÑAROL
ARGENTINO vs. CIUDAD
LIBRE: HURACAN L. H
12da. fecha – 21 de Mayo de 2023
PEÑAROL vs. ARGENTINO
J. UNIDA U. vs. ESTUDIANTES
SAN MARTÍN MZA. vs. FERROCARRIL O.
HURACAN L. H vs. ATENAS
LIBRE: CIUDAD
13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023
FERROCARRIL O. vs. HURACAN L. H
ESTUDIANTES vs. SAN MARTÍN MZA.
ARGENTINO vs. J. UNIDA U.
CIUDAD vs. PEÑAROL
LIBRE: ATENAS
14ta. fecha – 04 de Junio de 2023
J. UNIDA U. vs. CIUDAD
SAN MARTÍN MZA. vs. ARGENTINO
HURACAN L. H vs. ESTUDIANTES
ATENAS vs. FERROCARRIL O.
LIBRE: PEÑAROL
15ta. fecha – 11 de Junio de 2023
ESTUDIANTES vs. ATENAS
ARGENTINO vs. HURACAN L. H
CIUDAD vs. SAN MARTÍN MZA.
PEÑAROL vs. J. UNIDA U.
LIBRE: FERROCARRIL O.
16ta. fecha – 18 de Junio de 2023
SAN MARTÍN MZA. vs. PEÑAROL
HURACAN L. H vs. CIUDAD
ATENAS vs. ARGENTINO
FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES
LIBRE: J. UNIDA U.
17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023
ARGENTINO vs. FERROCARRIL O.
CIUDAD vs. ATENAS
PEÑAROL vs. HURACAN L. H
J. UNIDA U. vs. SAN MARTÍN MZA.
LIBRE: ESTUDIANTES
18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023
HURACAN L. H vs. J. UNIDA U.
ATENAS vs. PEÑAROL
FERROCARRIL O. vs. CIUDAD
ESTUDIANTES vs. ARGENTINO
LIBRE: SAN MARTÍN MZA.
19na. fecha – 02 de Julio de 2023
ESTUDIANTES vs. CIUDAD
FERROCARRIL O. vs. PEÑAROL
ATENAS vs. J. UNIDA U.
HURACAN L. H vs. SAN MARTÍN MZA.
LIBRE: ARGENTINO
20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023
SAN MARTÍN MZA. vs. ATENAS
J. UNIDA U. vs. FERROCARRIL O.
PEÑAROL vs. ESTUDIANTES
CIUDAD vs. ARGENTINO
LIBRE: HURACAN L. H
21ra. fecha – 16 de Julio de 2023
ARGENTINO vs. PEÑAROL
ESTUDIANTES vs. J. UNIDA U.
FERROCARRIL O. vs. SAN MARTÍN MZA.
ATENAS vs. HURACAN L. H
LIBRE: CIUDAD
22da. fecha – 23 de Julio de 2023
HURACAN L. H vs. FERROCARRIL O.
SAN MARTÍN MZA. vs. ESTUDIANTES
J. UNIDA U. vs. ARGENTINO
PEÑAROL vs. CIUDAD
LIBRE: ATENAS
23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023
CIUDAD vs. J. UNIDA U.
ARGENTINO vs. SAN MARTÍN MZA.
ESTUDIANTES vs. HURACAN L. H
FERROCARRIL O. vs. ATENAS
LIBRE: PEÑAROL
24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023
ATENAS vs. ESTUDIANTES
HURACAN L. H vs. ARGENTINO
SAN MARTÍN MZA. vs. CIUDAD
J. UNIDA U. vs. PEÑAROL
LIBRE: FERROCARRIL O.
25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023
PEÑAROL vs. SAN MARTÍN MZA.
CIUDAD vs. HURACAN L. H
ARGENTINO vs. ATENAS
ESTUDIANTES vs. FERROCARRIL O.
LIBRE: J. UNIDA U.
26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023
FERROCARRIL O. vs. ARGENTINO
ATENAS vs. CIUDAD
HURACAN L. H vs. PEÑAROL
SAN MARTÍN MZA. vs. J. UNIDA U.
LIBRE: ESTUDIANTES
27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023
J. UNIDA U. vs. HURACAN L. H
PEÑAROL vs. ATENAS
CIUDAD vs. FERROCARRIL O.
ARGENTINO vs. ESTUDIANTES
LIBRE: SAN MARTÍN MZA.
28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023
CIUDAD vs. ESTUDIANTES
PEÑAROL vs. FERROCARRIL O.
J. UNIDA U. vs. ATENAS
SAN MARTÍN MZA. vs. HURACAN L. H
LIBRE: ARGENTINO
29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023
ATENAS vs. SAN MARTÍN MZA.
FERROCARRIL O. vs. J. UNIDA U.
ESTUDIANTES vs. PEÑAROL
ARGENTINO vs. CIUDAD
LIBRE: HURACAN L. H
30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023
PEÑAROL vs. ARGENTINO
J. UNIDA U. vs. ESTUDIANTES
SAN MARTÍN MZA. vs. FERROCARRIL O.
HURACAN L. H vs. ATENAS
LIBRE: CIUDAD
31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023
FERROCARRIL O. vs. HURACAN L. H
ESTUDIANTES vs. SAN MARTÍN MZA.
ARGENTINO vs. J. UNIDA U.
CIUDAD vs. PEÑAROL
LIBRE: ATENAS
32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023
J. UNIDA U. vs. CIUDAD
SAN MARTÍN MZA. vs. ARGENTINO
HURACAN L. H vs. ESTUDIANTES
ATENAS vs. FERROCARRIL O.
LIBRE: PEÑAROL
33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023
ESTUDIANTES vs. ATENAS
ARGENTINO vs. HURACAN L. H
CIUDAD vs. SAN MARTÍN MZA.
PEÑAROL vs. J. UNIDA U.
LIBRE: FERROCARRIL O.
34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023
SAN MARTÍN MZA. vs. PEÑAROL
HURACAN L. H vs. CIUDAD
ATENAS vs. ARGENTINO
FERROCARRIL O. vs. ESTUDIANTES
LIBRE: J. UNIDA U.
35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023
ARGENTINO vs. FERROCARRIL O.
CIUDAD vs. ATENAS
PEÑAROL vs. HURACAN L. H
J. UNIDA U. vs. SAN MARTÍN MZA.
LIBRE: ESTUDIANTES
36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023
HURACAN L. H vs. J. UNIDA U.
ATENAS vs. PEÑAROL
FERROCARRIL O. vs. CIUDAD
ESTUDIANTES vs. ARGENTINO
LIBRE: SAN MARTÍN MZA.
ZONA “3” – ETAPA CLASIFICATORIA
CLUB DOUGLAS HAIG – LIGA PERGAMINO
CLUB DEF. DE PRONUNCIAMIENTO – LIGA COLON (ER)
CLUB DEF. DE BELGRANO (V. RAMALLO) – LIGA S. NICOLÁS
CLUB UNIÓN (SUNCHALES) – LIGA RAFAELA
CLUB INDEPENDIENTE – LIGA CHIVILCOY
CLUB SPORTIVO A. C. (L. PAREJAS) – LIGA C. DE GÓMEZ
CLUB EL LINQUEÑO – LIGA LINCOLN
CLUB SP. BELGRANO – LIGA SAN FRANCISCO
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA – LIGA C. DEL URUGUAY
1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023
SP. BELGRANO vs. DEPRO
UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.
G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE
LIBRE: DEF. DE BELGRANO
2da. fecha – 19 de Marzo de 2023
INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG
SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.
EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO
DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO
LIBRE: G. Y ESGRIMA CU
3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023
DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO
SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.
UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE
DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU
LIBRE: DEPRO
4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023
G. Y ESGRIMA CU vs. UNIÓN S.
INDEPENDIENTE vs. SP. BELGRANO
SPORTIVO A.C. vs. DEF. DE BELGRANO
EL LINQUEÑO vs. DEPRO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
5ta. fecha – 09 de Abril de 2023
DEPRO vs. SPORTIVO A.C.
DEF. DE BELGRANO vs. INDEPENDIENTE
SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU
UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: EL LINQUEÑO
6ta. fecha – 16 de Abril de 2023
DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO
G. Y ESGRIMA CU vs. DEF. DE BELGRANO
INDEPENDIENTE vs. DEPRO
SPORTIVO A.C. vs. EL LINQUEÑO
LIBRE: UNIÓN S.
7ma. fecha – 23 de Abril de 2023
EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE
DEPRO vs. G. Y ESGRIMA CU
DEF. DE BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.
LIBRE: SPORTIVO A.C.
8va. fecha – 30 de Abril de 2023
UNIÓN S. vs. DEF. DE BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. DEPRO
G. Y ESGRIMA CU vs. EL LINQUEÑO
INDEPENDIENTE vs. SPORTIVO A.C.
LIBRE: SP. BELGRANO
9na. fecha – 07 de Mayo de 2023
SPORTIVO A.C. vs. G. Y ESGRIMA CU
EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG
DEPRO vs. UNIÓN S.
DEF. DE BELGRANO vs. SP. BELGRANO
LIBRE: INDEPENDIENTE
10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023
DEPRO vs. SP. BELGRANO
EL LINQUEÑO vs. UNIÓN S.
SPORTIVO A.C. vs. DOUGLAS HAIG
INDEPENDIENTE vs. G. Y ESGRIMA CU
LIBRE: DEF. DE BELGRANO
11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023
DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE
UNIÓN S. vs. SPORTIVO A.C.
SP. BELGRANO vs. EL LINQUEÑO
DEF. DE BELGRANO vs. DEPRO
LIBRE: G. Y ESGRIMA CU
12da. fecha – 21 de Mayo de 2023
EL LINQUEÑO vs. DEF. DE BELGRANO
SPORTIVO A.C. vs. SP. BELGRANO
INDEPENDIENTE vs. UNIÓN S.
G. Y ESGRIMA CU vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: DEPRO
13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023
UNIÓN S. vs. G. Y ESGRIMA CU
SP. BELGRANO vs. INDEPENDIENTE
DEF. DE BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.
DEPRO vs. EL LINQUEÑO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
14ta. fecha – 04 de Junio de 2023
SPORTIVO A.C. vs. DEPRO
INDEPENDIENTE vs. DEF. DE BELGRANO
G. Y ESGRIMA CU vs. SP. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.
LIBRE: EL LINQUEÑO
15ta. fecha – 11 de Junio de 2023
SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
DEF. DE BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU
DEPRO vs. INDEPENDIENTE
EL LINQUEÑO vs. SPORTIVO A.C.
LIBRE: UNIÓN S.
16ta. fecha – 18 de Junio de 2023
INDEPENDIENTE vs. EL LINQUEÑO
G. Y ESGRIMA CU vs. DEPRO
DOUGLAS HAIG vs. DEF. DE BELGRANO
UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO
LIBRE: SPORTIVO A.C.
17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023
DEF. DE BELGRANO vs. UNIÓN S.
DEPRO vs. DOUGLAS HAIG
EL LINQUEÑO vs. G. Y ESGRIMA CU
SPORTIVO A.C. vs. INDEPENDIENTE
LIBRE: SP. BELGRANO
18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023
G. Y ESGRIMA CU vs. SPORTIVO A.C.
DOUGLAS HAIG vs. EL LINQUEÑO
UNIÓN S. vs. DEPRO
SP. BELGRANO vs. DEF. DE BELGRANO
LIBRE: INDEPENDIENTE
19na. fecha – 02 de Julio de 2023
SP. BELGRANO vs. DEPRO
UNIÓN S. vs. EL LINQUEÑO
DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO A.C.
G. Y ESGRIMA CU vs. INDEPENDIENTE
LIBRE: DEF. DE BELGRANO
20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023
INDEPENDIENTE vs. DOUGLAS HAIG
SPORTIVO A.C. vs. UNIÓN S.
EL LINQUEÑO vs. SP. BELGRANO
DEPRO vs. DEF. DE BELGRANO
LIBRE: G. Y ESGRIMA CU
21ra. fecha – 16 de Julio de 2023
DEF. DE BELGRANO vs. EL LINQUEÑO
SP. BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.
UNIÓN S. vs. INDEPENDIENTE
DOUGLAS HAIG vs. G. Y ESGRIMA CU
LIBRE: DEPRO
22da. fecha – 23 de Julio de 2023
G. Y ESGRIMA CU vs. UNIÓN S.
INDEPENDIENTE vs. SP. BELGRANO
SPORTIVO A.C. vs. DEF. DE BELGRANO
EL LINQUEÑO vs. DEPRO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023
DEPRO vs. SPORTIVO A.C.
DEF. DE BELGRANO vs. INDEPENDIENTE
SP. BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU
UNIÓN S. vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: EL LINQUEÑO
24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023
DOUGLAS HAIG vs. SP. BELGRANO
G. Y ESGRIMA CU vs. DEF. DE BELGRANO
INDEPENDIENTE vs. DEPRO
SPORTIVO A.C. vs. EL LINQUEÑO
LIBRE: UNIÓN S.
25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023
EL LINQUEÑO vs. INDEPENDIENTE
DEPRO vs. G. Y ESGRIMA CU
DEF. DE BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
SP. BELGRANO vs. UNIÓN S.
LIBRE: SPORTIVO A.C.
26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023
UNIÓN S. vs. DEF. DE BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. DEPRO
G. Y ESGRIMA CU vs. EL LINQUEÑO
INDEPENDIENTE vs. SPORTIVO A.C.
LIBRE: SP. BELGRANO
27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023
SPORTIVO A.C. vs. G. Y ESGRIMA CU
EL LINQUEÑO vs. DOUGLAS HAIG
DEPRO vs. UNIÓN S.
DEF. DE BELGRANO vs. SP. BELGRANO
LIBRE: INDEPENDIENTE
28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023
DEPRO vs. SP. BELGRANO
EL LINQUEÑO vs. UNIÓN S.
SPORTIVO A.C. vs. DOUGLAS HAIG
INDEPENDIENTE vs. G. Y ESGRIMA CU
LIBRE: DEF. DE BELGRANO
29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023
DOUGLAS HAIG vs. INDEPENDIENTE
UNIÓN S. vs. SPORTIVO A.C.
SP. BELGRANO vs. EL LINQUEÑO
DEF. DE BELGRANO vs. DEPRO
LIBRE: G. Y ESGRIMA CU
30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023
EL LINQUEÑO vs. DEF. DE BELGRANO
SPORTIVO A.C. vs. SP. BELGRANO
INDEPENDIENTE vs. UNIÓN S.
G. Y ESGRIMA CU vs. DOUGLAS HAIG
LIBRE: DEPRO
31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023
UNIÓN S. vs. G. Y ESGRIMA CU
SP. BELGRANO vs. INDEPENDIENTE
DEF. DE BELGRANO vs. SPORTIVO A.C.
DEPRO vs. EL LINQUEÑO
LIBRE: DOUGLAS HAIG
32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023
SPORTIVO A.C. vs. DEPRO
INDEPENDIENTE vs. DEF. DE BELGRANO
G. Y ESGRIMA CU vs. SP. BELGRANO
DOUGLAS HAIG vs. UNIÓN S.
LIBRE: EL LINQUEÑO
33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023
SP. BELGRANO vs. DOUGLAS HAIG
DEF. DE BELGRANO vs. G. Y ESGRIMA CU
DEPRO vs. INDEPENDIENTE
EL LINQUEÑO vs. SPORTIVO A.C.
LIBRE: UNIÓN S.
34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023
INDEPENDIENTE vs. EL LINQUEÑO
G. Y ESGRIMA CU vs. DEPRO
DOUGLAS HAIG vs. DEF. DE BELGRANO
UNIÓN S. vs. SP. BELGRANO
LIBRE: SPORTIVO A.C.
35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023
DEF. DE BELGRANO vs. UNIÓN S.
DEPRO vs. DOUGLAS HAIG
EL LINQUEÑO vs. G. Y ESGRIMA CU
SPORTIVO A.C. vs. INDEPENDIENTE
LIBRE: SP. BELGRANO
36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023
G. Y ESGRIMA CU vs. SPORTIVO A.C.
DOUGLAS HAIG vs. EL LINQUEÑO
UNIÓN S. vs. DEPRO
SP. BELGRANO vs. DEF. DE BELGRANO
LIBRE: INDEPENDIENTE
ZONA “4” – ETAPA CLASIFICATORIA
CLUB JUV. ANTONIANA – LIGA SALTA
CLUB SARMIENTO – LIGA RESISTENCIA
CLUB CENTRAL NORTE – LIGA SALTA
CLUB CRUCERO DEL NORTE – LIGA POSADAS
CLUB GIMNASIA Y TIRO – LIGA SALTA
CLUB BOCA UNIDOS – LIGA CORRIENTES
CLUB SAN MARTÍN – LIGA FORMOSA
CLUB 9 DE JULIO – LIGA RAFAELA
CLUB SOL DE AMÉRICA – LIGA FORMOSA
1ra. fecha – 12 de Marzo de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. CTRAL. NORTE
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUV. ANTONIANA vs. SAN MARTÍN
CRUCERO DEL NORTE vs. G. Y TIRO
LIBRE: 9 DE JULIO
2da. fecha – 19 de Marzo de 2023
G. Y TIRO vs. JUV. ANTONIANA
SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA
CTRAL. NORTE vs. 9 DE JULIO
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
3ra. fecha – 26 de Marzo de 2023
9 DE JULIO vs. SARMIENTO
SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN
BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO
JUV. ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: CTRAL. NORTE
4ta. fecha – Sábado 01 de Abril de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
G. Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA
SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO
SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: JUV. ANTONIANA
5ta. fecha – 09 de Abril de 2023
CTRAL. NORTE vs. SAN MARTÍN
9 DE JULIO vs. G. Y TIRO
SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA
LIBRE: SARMIENTO
6ta. fecha – 16 de Abril de 2023
JUV. ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA
CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO
G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE
SAN MARTÍN vs. SARMIENTO
LIBRE: BOCA UNIDOS
7ma. fecha – 23 de Abril de 2023
SARMIENTO vs. G. Y TIRO
CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE
9 DE JULIO vs. JUV. ANTONIANA
SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SAN MARTÍN
8va. fecha – 30 de Abril de 2023
BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO
JUV. ANTONIANA vs. CTRAL. NORTE
CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO
G. Y TIRO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
9na. fecha – 07 de Mayo de 2023
SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE
SARMIENTO vs. JUV. ANTONIANA
CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS
9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: G. Y TIRO
10ma. fecha – Sábado 13 de Mayo de 2023
CTRAL. NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTÍN vs. JUV. ANTONIANA
G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: 9 DE JULIO
11ra. fecha – Miércoles 17 de Mayo de 2023
JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO
9 DE JULIO vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
12da. fecha – 21 de Mayo de 2023
SARMIENTO vs. 9 DE JULIO
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA
G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL NORTE vs. JUV. ANTONIANA
LIBRE: CTRAL. NORTE
13ra. fecha – 28 de Mayo de 2023
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. G. Y TIRO
9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN
CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
LIBRE: JUV. ANTONIANA
14ta. fecha – 04 de Junio de 2023
SAN MARTÍN vs. CTRAL. NORTE
G. Y TIRO vs. 9 DE JULIO
CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
JUV. ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SARMIENTO
15ta. fecha – 11 de Junio de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. JUV. ANTONIANA
9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE
CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO
SARMIENTO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: BOCA UNIDOS
16ta. fecha – 18 de Junio de 2023
G. Y TIRO vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL NORTE vs. CTRAL. NORTE
JUV. ANTONIANA vs. 9 DE JULIO
BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: SAN MARTÍN
17ma. fecha – Sábado 24 de Junio de 2023
9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS
CTRAL. NORTE vs. JUV. ANTONIANA
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE
SAN MARTÍN vs. G. Y TIRO
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
18va. fecha – Miércoles 28 de Junio de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN
JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO
LIBRE: G. Y TIRO
19na. fecha – 02 de Julio de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. CTRAL. NORTE
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUV. ANTONIANA vs. SAN MARTÍN
CRUCERO DEL NORTE vs. G. Y TIRO
LIBRE: 9 DE JULIO
20ma. fecha – Sábado 08 de Julio de 2023
G. Y TIRO vs. JUV. ANTONIANA
SAN MARTÍN vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. SOL DE AMÉRICA
CTRAL. NORTE vs. 9 DE JULIO
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
21ra. fecha – 16 de Julio de 2023
9 DE JULIO vs. SARMIENTO
SOL DE AMÉRICA vs. SAN MARTÍN
BOCA UNIDOS vs. G. Y TIRO
JUV. ANTONIANA vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: CTRAL. NORTE
22da. fecha – 23 de Julio de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
G. Y TIRO vs. SOL DE AMÉRICA
SAN MARTÍN vs. 9 DE JULIO
SARMIENTO vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: JUV. ANTONIANA
23ra. fecha – Sábado 29 de Julio de 2023
CTRAL. NORTE vs. SAN MARTÍN
9 DE JULIO vs. G. Y TIRO
SOL DE AMÉRICA vs. CRUCERO DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. JUV. ANTONIANA
LIBRE: SARMIENTO
24ta. fecha – Miércoles 02 de Agosto de 2023
JUV. ANTONIANA vs. SOL DE AMÉRICA
CRUCERO DEL NORTE vs. 9 DE JULIO
G. Y TIRO vs. CTRAL. NORTE
SAN MARTÍN vs. SARMIENTO
LIBRE: BOCA UNIDOS
25ta. fecha – 06 de Agosto de 2023
SARMIENTO vs. G. Y TIRO
CTRAL. NORTE vs. CRUCERO DEL NORTE
9 DE JULIO vs. JUV. ANTONIANA
SOL DE AMÉRICA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SAN MARTÍN
26ta. fecha – 20 de Agosto de 2023
BOCA UNIDOS vs. 9 DE JULIO
JUV. ANTONIANA vs. CTRAL. NORTE
CRUCERO DEL NORTE vs. SARMIENTO
G. Y TIRO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
27ma. fecha – 27 de Agosto de 2023
SAN MARTÍN vs. CRUCERO DEL NORTE
SARMIENTO vs. JUV. ANTONIANA
CTRAL. NORTE vs. BOCA UNIDOS
9 DE JULIO vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: G. Y TIRO
28va. fecha – 03 de Septiembre de 2023
CTRAL. NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTÍN vs. JUV. ANTONIANA
G. Y TIRO vs. CRUCERO DEL NORTE
LIBRE: 9 DE JULIO
29na. fecha – Sábado 09 de Septiembre de 2023
JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTÍN
SOL DE AMÉRICA vs. SARMIENTO
9 DE JULIO vs. CTRAL. NORTE
LIBRE: CRUCERO DEL NORTE
30ma. fecha – Miércoles 13 de Septiembre de 2023
SARMIENTO vs. 9 DE JULIO
SAN MARTÍN vs. SOL DE AMÉRICA
G. Y TIRO vs. BOCA UNIDOS
CRUCERO DEL NORTE vs. JUV. ANTONIANA
LIBRE: CTRAL. NORTE
31ra. fecha – 17 de Septiembre de 2023
BOCA UNIDOS vs. CRUCERO DEL NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. G. Y TIRO
9 DE JULIO vs. SAN MARTÍN
CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO
LIBRE: JUV. ANTONIANA
32da. fecha – 24 de Septiembre de 2023
SAN MARTÍN vs. CTRAL. NORTE
G. Y TIRO vs. 9 DE JULIO
CRUCERO DEL NORTE vs. SOL DE AMÉRICA
JUV. ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS
LIBRE: SARMIENTO
33ra. fecha – 01 de Octubre de 2023
SOL DE AMÉRICA vs. JUV. ANTONIANA
9 DE JULIO vs. CRUCERO DEL NORTE
CTRAL. NORTE vs. G. Y TIRO
SARMIENTO vs. SAN MARTÍN
LIBRE: BOCA UNIDOS
34ta. fecha – 08 de Octubre de 2023
G. Y TIRO vs. SARMIENTO
CRUCERO DEL NORTE vs. CTRAL. NORTE
JUV. ANTONIANA vs. 9 DE JULIO
BOCA UNIDOS vs. SOL DE AMÉRICA
LIBRE: SAN MARTÍN
35ta. fecha – 15 de Octubre de 2023
9 DE JULIO vs. BOCA UNIDOS
CTRAL. NORTE vs. JUV. ANTONIANA
SARMIENTO vs. CRUCERO DEL NORTE
SAN MARTÍN vs. G. Y TIRO
LIBRE: SOL DE AMÉRICA
36ta. fecha – 29 de Octubre de 2023
CRUCERO DEL NORTE vs. SAN MARTÍN
JUV. ANTONIANA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. CTRAL. NORTE
SOL DE AMÉRICA vs. 9 DE JULIO
LIBRE: G. Y TIRO
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