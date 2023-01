Neumáticos: un conflicto laboral revive temores de escasez y subas de precios

En los últimos días, el fantasma del 2022 volvió a hacer ruido entre la industria automotriz, comerciantes y usuarios. Por un lado, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció la semana última que la empresa Bridgestone quiere “eliminar el premio a la producción con base fija y provocar con descuentos indebidos de impuesto a las ganancias”. Esto, según señaló Alejandro Crespo, secretario general de la agrupación, es un “incumplimiento con compromisos asumidos por escrito”.

La empresa y el gremio mantienen reuniones en el Ministerio de Trabajo para evitar que el conflicto escale. Crespo dijo que la planta de Llavallol estuvo parada desde la noche del 25 de enero hasta el turno nocturno del siguiente 26 como también en el turno tarde del viernes 27 de enero.

Además, advirtió que habrá una asamblea convocada para mañana martes 31. En caso de “no tener una respuesta positiva hacia los trabajadores” comenzarían nuevas “acciones gremiales directas” en la planta, anunció el líder sindical.

A última hora de este lunes, Bridgestone difundió el siguiente comunicado en relación al conflicto para dejar sentada la posición de la empresa:

“Ante las nuevas medidas de fuerza llevadas adelante por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), desde Bridgestone Argentina queremos informar que los reclamos que realiza dicha entidad con relación a las condiciones económicas y laborales de algunos trabajadores son absolutamente infundadas y que no solo perjudican a nuestra empresa y la industria, sino que ocasionan un fuerte impacto en la economía del país. Nuestra gente es el pilar fundamental de nuestro negocio, por eso acordamos una paritaria por encima de la inflación. Somos una de las pocas empresas del país que ofrece a los colaboradores un bono por participación en las ganancias y hemos sumado múltiples beneficios en términos de bienestar dentro y fuera de la empresa, que tienen impacto también en las familias”.

El comunicado de la compañía agrega que “otros hechos que dan cuenta de nuestro compromiso son las inversiones realizadas en Argentina de más de USD 165 millones entre el 2013 y 2019, a lo que se suman inversiones en los últimos años por unos USD 5 millones para todo el negocio de recapado de neumáticos que tiene muchos beneficios en términos de sostenibilidad y ahorro de costos para los usuarios. Hemos llevado a cabo más de 350 incorporaciones de personal en el último año sumando un nuevo turno de producción, y aun así nos encontramos en niveles de productividad muy inferiores. Lo que deja en evidencia que, aun teniendo mejor tecnología, maquinarias y talentos, sin las condiciones adecuadas en términos de garantías, es imposible lograr el crecimiento”.

La nota concluye: “A pesar de haber atendido los múltiples reclamos del Sindicato, desde la firma del acuerdo paritario en 2022, no hemos podido retomar los niveles productivos que nos permitan tener una posición competitiva y hemos perdido, a manos de otros países de la región, inversiones que nos hubiesen permitido seguir tomando decisiones para potenciar nuestro negocio a largo plazo. En el uso de nuestras facultades y en búsqueda de una mayor eficiencia, productividad, así como también seguridad en el trabajo de nuestra gente, la compañía reconoce aquellas actitudes que dan un valor agregado en este sentido. Asimismo, en Bridgestone nos preocupamos y atendemos casos que generen desvíos e incumplimientos disciplinarios, que ocasionan graves inconvenientes no solo en los niveles de producción, sino principalmente en la seguridad en el trabajo. Las embestidas del SUTNA ponen de manifiesto que la entidad no está interesada en una solución diplomática al conflicto y que, en lugar de velar por los intereses y bienestar de los trabajadores, atentan contra el crecimiento del sector y por consiguiente por un futuro promisorio para ellos. El compromiso de Bridgestone por su crecimiento en Argentina seguirá vigente. Apelamos a la buena fe en el cumplimiento de lo pactado y esperamos el apoyo de los distintos actores sociales para poder retomar el camino de expansión que nos beneficie a todos y que lograremos por el camino del diálogo.”

En el sector temen que el reclamo en el caso Bridgestone pueda alcanzar luego a las marcas Fate y Pirelli (las otras dos que producen en el país).

