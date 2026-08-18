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El punto amarillo de las cubiertas no está de adorno: qué significa y para qué sirve
La pequeña marca que aparece en el lateral de algunos neumáticos identifica una zona específica de la cubierta y facilita el trabajo de montaje y balanceo.
Quienes alguna vez observaron con atención una cubierta nueva probablemente hayan notado un pequeño punto amarillo pintado sobre uno de sus laterales. Aunque puede pasar inadvertido, no se trata de una decoración ni de una señal de falla: cumple una función técnica vinculada con el correcto montaje del neumático.
La marca amarilla identifica, en términos generales, el sector más liviano de la cubierta. Durante el proceso de fabricación pueden existir mínimas diferencias en la distribución del peso, incluso cuando el neumático se encuentra dentro de todos los parámetros establecidos por el fabricante.
Esa referencia resulta útil principalmente al momento de colocar la cubierta sobre la llanta. Habitualmente, el técnico busca hacer coincidir el punto amarillo con la zona de la válvula, que representa uno de los sectores de mayor peso del conjunto. De esa manera se intenta compensar ambas diferencias antes de realizar el balanceo definitivo.
El procedimiento puede contribuir a que la rueda quede inicialmente más equilibrada y, en algunos casos, permite utilizar una menor cantidad de contrapesos durante el balanceo. El objetivo es reducir posibles vibraciones durante la marcha y favorecer un desgaste más uniforme de los neumáticos.
Para el conductor, en cambio, la presencia del punto amarillo no implica que deba realizar ninguna maniobra o mantenimiento especial. Es fundamentalmente una guía utilizada por quienes realizan el montaje de las cubiertas.
Además del amarillo, algunos neumáticos presentan otras marcas de colores. Una de las más frecuentes es el punto rojo, que puede indicar el sector de máxima variación de fuerza radial y formar parte de otro sistema utilizado para determinar la posición más conveniente de montaje.
Por eso, no existe una única regla aplicable a todas las cubiertas. El significado y el procedimiento pueden variar según el fabricante, el neumático y el tipo de llanta, por lo que las indicaciones específicas de cada marca son las que deben tomarse como referencia al momento de realizar el montaje.
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