Pedido de juicio político a la Corte: bochornoso debate en Diputados

Hoy, pasadas las 11, comenzó el debate en comisión del pedido oficialista de juicio político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El encuentro concluyó cerca de las 15 y, durante la reunión, se escucharon infinidad de críticas y chicanas que le dieron un tinte bochornoso. “Esto nace muerto”, advirtió un diputado de Juntos por el Cambio, que acusa al oficialismo de montar un show. La próxima reunión se realizará el jueves venidero.

Uno de los fuertes cruces se dio entre la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) y Mario Negri (UCR), que terminó con una suerte de desplante de la legisladora oficialista cuando le pidieron ceder la palabra a su par. “No le concedo la interrupción por machirulo”, señaló. “Hablo cómo yo quiero, diputado Negri. Dejeme terminar la idea y digo lo que quiero”, acotó la diputada.

La temperatura del debate fue en ascenso. Durante el tramo final de su exposición, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) apuntó contra el kirchnerismo: “La mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, en algunos casos son las dos cosas… Estamos acá por esos, porque no toleran la independencia del Poder Judicial”.

La frase provocó un revuelo -mezcla de reproches con aplausos- y le dio pie al discurso de Alejandro “Topo” Rodríguez: “No conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación, de la impugnación de la respetable inteligencia de cada uno de los miembros de esta comisión”.

Instantes después el mismo Rodríguez apuntó de lleno contra un referente parlamentario del kirchnerismo: “Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros… Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”.

