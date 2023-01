Flavio Mendoza vs Fede Bal: “No hay que sacarle la nariz al payaso”

Llega un nuevo capítulo de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24. Porque como siempre, todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo, lo encontrás en el programa “Vive cada día”.

Acá, un repaso por los temas más importantes abordados hoy por la profesional:

Primero, la especialista habló de la “visita” inesperada durante la noche de Gran Hermano. “La verdad que fue un momento muy divertido”, explicó Laura Ubfal.

Mendoza vs Bal : “No hay que sacarle la nariz al payaso”

En este mediodía de lunes Flavio Mendoza le dio un móvil desde Pinamar, donde está haciendo funciones con “Stravaganza” a “Socios del Espectáculo” y se mostró en contra de la caravana que hizo Federico Bal en Carlos Paz repartiendo entradas gratis para ver “Kinky Boots”.

Flavio forma parte de la producción de la comedia musical y dijo que nadie le consultó ni sobre el hecho de repartir esas entradas sin costo, ni sobre la acción promocional en sí, porque él no estaba de acuerdo en que Bal salga en su personaje de Lola.

“Creo que eso es para el escenario, para sorpresa de la gente que va al teatro, y mostrarse con la ropa del personaje es como sacarle la nariz al payaso”, afirmó Flavio.

El productor también criticó a los productores de Carlos Paz por ser como una mafia y no haberlo dejado instalar su circo en la ciudad.

Flavio está haciendo muy buena temporada en Pinamar,, donde vive con su pareja y su hijo Dionisio, y tiene su Circo del Anima en Rosario, donde también participa.

Fede Bal fue elegido por Miguel Pardo y Ricky Pashkus para hacer la temporada de “Kinky Boots” y se entrenó fuertemente para armar su personaje.

Flavio nunca tuvo demasiada buena relación con él. El primer encontronazo lo tuvieron en el “Bailando” cuando uno participaba y el otro era jurado. Entonces, le dijo que “el problema es él, estás 10 kilos arriba”.

En ese momento, Bal le respondió: “Sí, puede ser que esté un poco excedido, pero lo voy a bajar…. Para estar tallado como él hay que de verdad hacer una vida que yo no la hago. Yo me dedico más a hacer mi asadito, no sé si él llega a hacer un asado. Somos dos personas distintas”, respondió el hijo de Carmen Barbieri poniéndole una cuota de humor.

Ivan de Pineda vuelve a la moda internacional

Donatella Versace decidió recibir el 2023 con una linea masculina dedicada a reciclar aquellos modelos icónicos de los años 90 y entre ellos surgió la imagen de Ivan de Pineda a sus 45 años.

Para su campaña Primavera/Verano 2023, Versace retrocedió casi tres décadas en sus libros de historia hasta 1996, cuando los modelos inconformistas Mark Vanderloo e Iván de Pineda hicieron su debut en Versace.

Fotografiadas por Mert & Marcus, las imágenes de vestuario reflejan la campaña original con los modelos actuales, celebrando sus roles como “iconos de Versace”. Reflejando la propuesta de opulencia masculina contemporánea de la marca de lujo italiana, ambos aparecen con abrigos de satén fluidos combinados con prendas separadas bien entalladas.

Además de Vanderloo y De Pineda, la campaña está protagonizada por Ottawa Kwami, Anthony Thomason y Mark Vanderloo Jr., cada uno de los cuales muestra las lujosas prendas de punto de la marca, las blusas ceñidas, el cuero con cortes de diamantes y los accesorios con el motivo Versace Allover, entre otros. otros productos.

En general, la colección y su campaña son una expresión de “diversión y formalidad, bravuconería y sensibilidad, barroco y pop”.

Escuchá la columna completa:

Con info de Laubfal.com