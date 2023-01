Abel Pintos y su nueva “changa rural”: el particular cultivo que plantó en su campo

Abel Pintos no dejó de lado su pasión por la música, pero se animó a incursionar en la agricultura.

El cantante habló a fondo sobre su “changa rural” y de su flamante plantación, que queda en la ciudad bonaerense de Mercedes, en la que apostó por un particular cultivo.

Abel encabeza un proyecto impulsado por su productora, Plan Divino, donde el año pasado plantaron 1.000 plantas de nuez pecán, con la finalidad de obtener el fruto y encarar una producción agrícola más sustentable.

Eso sí, tendrá que esperar 5 años, mínimo, para ver los primeros frutos de lo que plantó en 2022.

QUÉ DIJO ABEL PINTOS SOBRE SU NUEVA PASIÓN AGRÍCOLA

Durante un recorrido por Entre Ríos, Abel habló a fondo de su pasión por esta nueva etapa como agricultor.

“Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo. Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona. No invertimos solamente los recursos que yo gano con la música u otros compañeros con los medios, etcétera. Ponemos mucho el cuerpo. Entonces, necesitamos interiorizarnos”.

“Valoro mucho el tiempo de todos. Un profesor de canto, cuando era niño, me dijo que lo más caro de las personas era el tiempo y cuando yo faltaba a las clases me retaba por haber perdido su tiempo y el mío. Estas cosas, de tener un campo y plantar, va llevar mucho tiempo hasta que veamos los frutos” les dijo Abel a sus compañeros de proyecto, hace un año, cuando sembraron los plantines de nuez pecan.

Fuente: Ciudad