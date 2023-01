Inbare, más de una década brindando contención

En el transcurso del último año, en la sección de informes especiales de La Brújula 24 le hemos dedicado varias líneas a instituciones bahienses abocadas a ayudar a los demás. Ni más ni menos que eso. Sin distinciones y con la única finalidad de difundir lo que está bien.

Por ejemplo, hace algún tiempo te acercamos al trabajo de Integrar, una ONG que lucha por la igualdad. Se trata de la asociación de padres de personas con Síndrome de Down, su historia y sus proyectos.

Y en esa misma línea arrancamos el 2023. Porque hoy es el turno del Centro de Día INBARE –Instituto Bahiense de Rehabilitación-, que desde hace más de una década funciona en calle Panamá al 800. Se trata de un espacio de contención, estímulo y asistencia a jóvenes y adultos con discapacidad, motora, intelectual, y/o sensorial, moderadas y severas; en un ámbito de confianza y seguridad para padres y tutores.

Como parte de su labor diario, busca también informar y concienciar a la comunidad sobre la problemática de la persona con discapacidad, desarrollar docencia e investigación. Y propiciar encuentros sociales que permitan incorporar a la institución en la agenda social y cultural de Bahía y la zona.

Objetivos

Otorgar una atención integral, teniendo en cuenta las características individuales y sus recursos potenciales.

Delinear y ofrecer un abordaje terapéutico adecuado a los requerimientos del caso, tendiendo a mejorar la calidad de vida.

Promover el desarrollo y conservación de potencialidades y habilidades motoras, cognitivas, sensoriales, de comunicación y socialización.

Lograr la mayor autonomía personal.

Propiciar la integración del joven y/o adulto al medio familiar de pertenencia.

Promover la integración familiar, a través de la participación activa, en las propuestas institucionales.

Loreta Di Buó, directora de la institución, habló al respecto con esta redacción. “Inbare es un servicio que se brinda tanto a jóvenes como adultos. El fin máximo que tiene es que logren el mejor o más adecuado desempeño en su vida cotidiana. Y esto lo hacemos a través de ciertas actividades que tiendan a desarrollar las potencialidades de los concurrentes”.

“Funciona desde el año 2011 en el barrio Universitario, de 9 a 17, para vecinos de Bahía Blanca y también de la zona. Es un espacio terapéutico, recreativo y de atención, pero es importante destacar que los pacientes no viven acá, no es un hogar”, dijo la profesional.

Organización

En tal sentido, Di Buó señaló que “trabajamos por grupos y cada sala la tiene a su cargo un orientador, el cual ejerce la función de maestro”. Y explicó que los orientadores “son profesionales como psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos, profesores de educación física y educación especial”.

Además, Inbare cuenta con un staff de enfermeros y un equipo técnico conformado por la directora, la coordinadora general y una trabajadora social. “También contamos con una nutricionista, terapista ocupacional, psiquiatra y médico clínico. Brindamos una atención integral, seguimiento, orientación a familia y contención a los pacientes”.

“Ellos disfrutan muchísimo venir al centro de día, porque básicamente la pasan muy bien”

“Otro de los objetivos principales es evitar la internación y favorecer la consolidación con el vínculo familiar y colectivo. Se busca dar un espacio de seguridad también a los tutores, que son fundamentales y con los que estamos en permanente comunicación. Eso se hace con talleres en los que se trabajan cuestiones como la higiene y autonomía personal. Y actividades que los potencian, como son las artísticas y recreativas”, contó Di Buó.

El vínculo con la comunidad

“Desde Inbare también se organizan diferentes salidas y propuestas como para participar de la agenda cultural y comunitaria de la ciudad, por ejemplo a principios de este año participamos de la carrera por la inclusión que organiza Integrar. Fue muy lindo, los chicos pudieron participar y les dieron sus medallas. Además, hay grupos que suelen ir a las tertulias que organiza el Club Universitario y después hacemos salidas desde la institución, actividades recreativas en el Parque o al Balneario Maldonado, festejamos los cumpleaños, hacemos fiesta de fin de año y muestras donde puede venir la familia y ver cómo los chicos trabajan”, indicó.

La palabra de los protagonistas

Ezequiel es uno de los concurrentes de Inbare y también habló con este medio. Y feliz de participar de la nota, contó que “la pasamos bien con nuestra orientadora. Es muy lindo, todos tenemos un maestro y compartimos, tomamos mate. Los jueves tenemos educación física, pero yo no me canso de correr. Me gusta todo lo que hacemos y nos dicen los profes. Estar con mis compañeros en el patio, con mis amigos, nos llevamos bien. Aparte en la fiesta de fin de año cantamos”.

Sandra, por su parte, señaló que “acá hacemos de todo, cocinamos, bailamos, hacemos actividades físicas, manualidades, nos metemos a la pileta en el verano. Nos divertimos haciendo juegos, hacemos dulces y budines. Los profesores son re buenos con nosotros y nos cuidan mucho. Nos quieren como si fuéramos todos hermanos, los directivos también. Están siempre con nosotros, cuidándonos por si nos llegara a pasar algo”.