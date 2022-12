Ibarra limpió a Zambrano de Boca por un grave acto de indisciplina

Borronazo en Boca Juniors. Carlos Zambrano no va a jugar más en el Xeneize. La decisión es de Hugo Ibarra, el entrenador, por un grave acto de indisciplina del peruano. El defensor central, que vence su contrato en junio de 2023, no jugará más en el equipo azul y oro y posiblemente se vaya en este mercado de pases.

CARLOS ZAMBRANO NO JUGARÁ MÁS EN BOCA.

Tal como informó Ezequiel Sosa, el futbolista peruano no quiso continuar la concentración con el plantel en el hotel que se hospeda Boca durante la pretemporada: “Zambrano se cansó de esta metodología de concentración y en un momento dijo ‘no concentro’. Terminó de entrenar y dijo ‘no concentro'”.

El defensor, quien tenía la posibilidad de ejecutar una cláusula unilateral para irse de Boca hasta el 15 de diciembre, viene de pelearse con Darío Benedetto en la cancha de Racing este semestre y la relación con los hinchas no es la mejor.

El periodista deportivo comentó además en La Red que Zambrano ya había tenido algunos actos de indisciplina en las concentraciones y que hasta ahora no habían trascendido y se habían resuelto internamente.

“A partir de esto, Ibarra le comunica que no lo va a tener más en cuenta. Zambrano, me cuentan que en el día de ayer se paró adelante del grupo y pidió disculpas, pero esto me parece que no tiene marcha atrás. Si llega alguna oferta que sea compatible, Boca va a analizar desprenderse de Zambrano ahora”, expresó Sosa.

Fuente: Mdzol