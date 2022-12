Alberto Fernández confirmó que no viaja a Qatar para la final del Mundial

Tras las especulaciones que circularon durante los últimos días, Alberto Fernández confirmó que no viajará para ver la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y su par de Francia.

“Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa”, señaló el Presidente. “Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente”, continuó.

A través de la red social Twitter, Fernández mencionó que “en la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada”.

En la publicación, que eligió acompañar con una foto de un festejo de la Selección de cara a una tribuna repleta de hinchas, Fernández concluyó: “Además, cábalas son cábalas”.

— Alberto Fernández (@alferdez) December 17, 2022

Los rumores sobre una posible presencia del mandatario en el partido en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará el tercer título del mundo para el país se habían incrementado el jueves. Ese día, la vocera de la Presidencia Gabriela Cerruti dijo que no había “una decisión tomada”.

Cerutti aclaró que no está previsto que el plantel vaya a presentarse en Casa Rosada tras la final del Mundial, sea cual fuere el resultado del partido. “Fútbol y política no se mezclan, no nos metemos con nada de eso, esto tiene que disfrutarlo la ciudadanía, donde quedan claros los mejores valores que tienen los ciudadanos y las ciudadanas argentinas”, puntualizó.

Fuente: TN