Temor en Francia por el “virus del camello”: hay varios jugadores con cuadros gripales

La selección de Francia cumplió los pronósticos y jugará la final del Mundial de Qatar 2022. Después de vencer a Marruecos por 2-0, el equipo de Didier Deschamps buscará revalidar el título que consiguió hace cuatro años en Rusia y ser uno de los pocos combinados en la historia en lograr el bicampeonato del mundo en el torneo de la FIFA.

Más allá de la alegría por la clasificación a la definición de la Copa del Mundo, hay algo que preocupa al entrenador y al resto de la delegación de los galos. En la antesala del duelo ante los marroquíes, dos habituales titulares fueron baja del equipo por tener un cuadro gripal. Dicha situación generó preocupación en el ámbito del búnker de Les Bleus, pero ahora la situación podría empeorar.

Según indicó el diario Sport, en la intimidad del seleccionado francés temen que tanto Adrien Rabiot y Dayot Upamecano hayan contraído el “virus del camello”. Es más, a estos dos jugadores se le sumó Kingsley Coman, quién si fue parte del equipo que se enfrentó al conjunto africano, no ingresó al campo de juego.

Expertos en salud de todo el mundo indicaron que esta gripe es una infección respiratoria causada por el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). El sitio web del Ministerio de Salud de Australia publicó un aviso donde dicen que los fanáticos que regresan de Qatar deben estar al tanto del MERS y pide a las personas que reduzcan el riesgo de contraer la infección “observando buenas prácticas de higiene, evitando el contacto cercano con camellos y evitando consumir carne cruda o leche sin pasteurizar”.

Una vez que terminó el duelo por la semifinal ante Marruecos, el que se refirió al estado de sus compañeros fue el autor del primer gol, el defensor Théo Hernández. “Adri está enfermo, pero no es complicado. Espero que esté disponible para la final. ¿Preocuparse? No. Para nada”, dijo el goleador en la zona mixta. Por su parte, el jugador del Barcelona de España Jules Koundé fue en el mismo sentido: “Están bien. Creo que volverán”, afirmó sobre Rabiot y Upamecano.

Dayot Upamecanom, uno de los jugadores que presentó un cuadro gripal (REUTERS/Lee Smith)

El que también habló de la situación de los “tocados” en su plantel fue el DT, que hizo referencia al cambio de clima que se presentó en Doha. “Las temperaturas han bajado. Hay aire acondicionado completo. Hay estados febriles. Todos prestamos atención. Con organismos tensos y fatiga, las defensas inmunológicas de los jugadores son más débiles. A Dayot le sucedió justo después del partido contra Inglaterra, no es casualidad. Nos adaptamos a la situación sin volvernos paranoicos. Tomamos nuestras precauciones con Dayot y Adrien”, explicó Deschamps.

Hay un detalle que no dejó pasar el diario francés Le Parisien sobre una decisión que tomó la delegación de Francia por primera vez desde que llegó a Qatar: le impuso a la prensa el uso de un barbijo al final del encuentro durante la tradicional zona mixta. Tras los cuartos de final ante Inglaterra también sucedió, pero aquella vez por pedido de los británicos.

Aurélien Tchouaméni, una de las figuras en la victoria que le dio a los galos el pasaje a la final, reconoció que le prestan “más atención” a los pequeños detalles. “Hay más gel hidroalcohólico en las mesas”, dijo. “Esperamos que todos se mantengan saludables en el próximo partido, porque es una final y queremos tener todas nuestras fuerzas presentes”.

Identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, recuerda el portal Infobae, el MERS o “gripe de camello” es una enfermedad respiratoria causada por un coronavirus. Se considera más peligroso que el COVID.

“El MERS es producido por un coronavirus, hubo muchos casos en 2013 y después medio se controló, no molestó más, pero sigue. Sí, se originan en los camellos. Creo que no es para asustarse, siempre los infectólogos estamos al tanto cuando hay un paciente que viaja, es lógico, uno toma en cuenta las infecciones del lugar, la famosa medicina del viajero. Pero no creo que sea un tema que deba generar preocupación”, expresó a Infobae el infectólogo Lautaro de Vedia.