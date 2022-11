Los tres cambios que analiza Scaloni para el duelo ante Polonia

Después del triunfo ante México, el combinado de Lionel Scaloni consiguió el aire necesario luego del traspié con Arabia Saudita y ahora se encuentra ante dos escenarios opuestos: si gana puede ser puntera del grupo y si pierde quedará eliminada.

Ante esto, el entrenador realizó este martes la última práctica con sus 26 jugadores y realizó tres variantes en el ensayo táctico con respecto al equipo que planteó el sábado. Esto no significa que finalmente vaya a hacer todos esos cambios, pero sí es una pista clave de que habrá modificaciones en el 11.

Scaloni inició los trabajos con la misma formación que utilizó contra México: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Luego, le dio un lugar a Cristian Cuti Romero, en lugar de Lisandro Martínez. Es evidente que pese a que el nivel del zaguero del Manchester United fue muy bueno en el último encuentro, la altura de los polacos es algo que preocupa al cuerpo técnico nacional y por eso el apellido del zaguero del Tottenham toma fuerza.

El otro cambio fue el de Nahuel Molina, quien jugó por un rato en la posición de Montiel, algo que ya no sorprende porque ambos jugadores se han repartido minutos en todo el ciclo.

En el medio, la novedad fue que ensayó un rato con Enzo Fernández como volante central, en lugar de Guido Rodríguez. Si bien las características de los ex River Plate son diferentes, ambos pueden ocupar ese lugar en el medio y el técnico analiza por estas horas qué es lo que más le conviene para medirse con Polonia. El ex Benfica ha sido una de las figuras ante México, pero al parecer el estilo del actual hombre del Betis podría funcionar mejor si el plan es que los laterales suban al ataque y jugar con tres en el fondo, como lo hizo un tiempo contra la Tricolor.

Aunque, en las últimas horas ha circulado con fuerza la posibilidad de que Leandro Paredes recupere su lugar como titular y vuelva a pararse en la mitad de la cancha para este partido trascendental.

Pero esto no fue todo. Scaloni le dio minutos también a Juan Foyth por el lateral derecho. El hombre del Villarreal, que fue una de las sorpresas en la lista de 26, es opción para el partido contra los europeos debido a su altura. El ex Estudiantes mide 1.87, más que Molina (1.75) y Montiel (1.76). Su presencia ha sido sin dudas la gran sorpresa del entrenamiento, pero cabe aclarar que no es una variante que se piense para el inicio, sino que esta opción podría utilizarse en el segundo tiempo de acuerdo a cómo esté el resultado.

De esta manera, la selección argentina enfrentaría a Polonia con Dibu Martínez; Gonzalo Montiel (o Nahuel Molina), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (o Cuti Romero), Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez (o Enzo Fernández o Leandro Paredes), Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

