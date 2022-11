Media res: prorrogan el inicio del troceo para la distribución

La Secretaría de Agricultura prorrogó este lunes por 75 días la Resolución 2/21 referente al troceo de carnes que debía comenzar a regir mañana, luego de una solicitud por parte de las provincias, con el fin de poder “adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo”.

Así lo informó Agricultura en un comunicado donde precisó que “atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto de la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, se ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la Resolución 2/21”.

De esta forma, el plazo establecido es hasta el 15 de enero de 2023 con el objetivo de que “las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Las medidas, según las recomendaciones de la OIT, “mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos”, pero “además son necesarias por una cuestión vinculada al cuidado bromatológico”.

Asimismo, se mantendrá durante los próximos días “una agenda de reuniones con integrantes de la cadena cárnica para agilizar la implementación de la medida”.

Si no se hubiese tomado esta decisión, habría entrado en vigencia el troceo de la media res en unidades que no pueden superar los 32 kilos, con el apoyo de los frigoríficos de la exportación, mientras que las cámaras empresarias más abocadas al abastecimiento del mercado interno rechazaban la iniciativa, no descartaron llevar sus reclamos a la Justicia y anunciaron que a partir de hoy dejarán de recibir hacienda y distribuir carne.

Fuente: DIB