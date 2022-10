Verstappen ganó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y batió un nuevo récord

Max Verstappen (Red Bull) venció en el Gran Premio de México disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la vigésima parada de la temporada 2022 de Fórmula 1. El neerlandés, flamante bicampeón mundial, sumó una nueva victoria e implantó el récord de 14 triunfos en un mismo año. Superó la marca histórica de Michael Schumacher (2004) y de Sebastian Vettel (2013).

Verstappen hizo una partida impecable y mantuvo el liderazgo. Detrás Lewis Hamilton largó muy bien con su Mercedes y superó a su compañero de equipo, George Russell, que a su vez luego perdió con Sergio “Checo” Pérez (Red Bull).

En las siguiente vueltas Max, que partió con gomas blandas (las que mejor se adhieren al asfalto, pero más rápido se degradan), dominó sin problemas con una diferencia que osciló el 1,5 y 2 segundos contra Hamilton. Pero Verstappen avisó que los problemas con los neumáticos comenzaron y manifestó que “las gomas delanteras no quieren girar”.

Checo Pérez también salió con gomas blandas y sufrió con la degradación de las gomas y en el giro 24 ingresó a boxes para cambiar los neumáticos. El local perdió tiempo en el recambio de la cubierta traseras izquierda. El azteca volvió a pista con el compuesto medio, el mismo que le colocaron a Verstappen en la ronda 25.

La punta la heredó Hamilton que partió con los neumáticos medios y tuvo un buen ritmo desde el inicio de la competencia, pero el británico ingresó a los boxes en el giro 30 (le pusieron el compuesto duro de neumáticos) y la vanguardia quedó en manos de su compañero de equipo, George Russell.

En la vuelta 35 Russell cumplió con su detención en los boxes y Verstappen recuperó el mando de la carrera. En una carrera con pocas emociones el foco estuvo en la lucha por el segundo puesto entre Checo Pérez y Hamilton. Con todo el apoyo de su gente el local redujo diferencias con el séptuple campeón mundial. Sin embargo, el británico pudo alejarse y se aferró a la posición de escolta.

En tanto que Verstappen se alejó adelante y llegó a sacarle 10 segundos a Hamilton y en el último tercero de la carrera el neerlandés sacó una diferencia que lo tranquilizó adelante. La distancia de Max sobre Lewis llegó a ser de 13 segundos y se encaminó a un nuevo triunfo.

