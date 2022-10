“La Provincia se debe descentralizar y para eso hay que eliminar todas las burocracias”

Diego Santilli, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 en el marco de una visita a Bahía Blanca en la que ratificó su intención de ser gobernador en 2023, con un plan para “descentralizarla, eliminando burocracias y dándole más autonomías a los municipios”.

“El panorama es complejo. Hace dos años y diez meses que tenés un gobierno que no tiene rumbo y está a la deriva, la inflación galopa al 100% anual. No hay forma de que una Pyme o un laburante salga adelante. Por estos motivos surgen cosas que son inaceptables como los piquetes, no es la Argentina que queremos y tenemos que cambiarla”, sostuvo Santilli, en su charla con el periodista Germán Saso.

Además, puso sobre la mesa un hecho reciente: “Durante la votación del Presupuesto, el Gobierno metió por la ventana un beneficio para los Camioneros, no para todos. Ellos son la fuerza de choque, mientras los que hoy toman decisiones hacen pelear a humildes contra humildes y lo propio con los trabajadores. El daño es enorme”.

“Estamos a favor de que se pague Impuestos a las Ganancias, pero no se puede aplicar a cualquier precio con la Justicia. En 2016 sancionamos una ley en la cual todo trabajador nuevo de la Justicia empezaba a pagar, pero el kirchnerismo solo quiere agraviar a la Justicia, no quiere resolver el problema, por su mirada revanchista”.

Otro de los puntos que está en agenda es el de las elecciones del año próximo: “Estamos de acuerdo con que haya PASO, no podés cambiar los mecanismos de elección en el medio del camino, esto debió discutirse el año pasado o el que viene. Solo quieren hacer trampa. Deberíamos discutir boleta única, para dar transparencia, pero ellos solo quieren cambiar las reglas, dejando de lado la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. La sociedad decidirá al candidato, como hicimos el año pasado con Manes le ganamos al kirchnerismo”.

“Todos saben de mi pensamiento sobre Horacio Rodríguez Larreta, su liderazgo, CABA es la segunda ciudad con menor cantidad de homicidios de todo el continente. Potenció la educación y reformó la infraestructura, le puso el cuerpo cuando le quitaron la coparticipación ilegalmente, lo propio hizo cuando le impedían abrir las escuelas”, destacó sobre su jefe político.

Y analizó que “la Provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en lo que respecta a la coparticipación. María Eugenia Vidal mejoró los puntos de coparticipación y si nos toca ser gobierno pelearemos por otros 5 puntos más. Tenemos un gobernador invisible, que empeoró los problemas educativos, hay más informalidad, ha empeorado el delito, sin un plan para combatir el narcotráfico”.

“Hemos repudiado el intento de magnicidio sobre la Vicepresidenta. Es intolerable por más que se piense distinto, pero empezar a buscar teorías de complot es poco creíble”

“En 2015 nos faltó, pero había una dirección, teníamos un rumbo hacia el mundo. Los primeros dos años pudimos llevar a la Argentina a ese lugar y después en términos generales no nos alcanzó. Comenzamos con un Congreso que no tenía los bloques equiparados. Ahora, pudimos frenar una serie de leyes y si el año que viene nos toca ganar, seremos más fuertes en materia de legislatura”, advirtió, “El Colo”, a modo de autocrítica.

En el tramo final, señaló que “Argentina puede proveer alimentos para más de 500 millones de habitantes, lo mismo con la energía, el talento a través del conocimiento y los minerales donde Chile nos saca una ventaja inexplicable. Se necesita arremangarse. Necesitamos ponernos de acuerdo en los puntos fundamentales. Nadie convoca a un gran acuerdo, se hizo solo en la crisis de 2001. Da mucha bronca tener todo a favor y estar así”.

“Nidia (Moirano) y Héctor (Gay) son parte de un equipo al que apoyamos”

“El año que viene le vamos a ganar la provincia a Kicillof, vamos a poner de pie a una provincia que merece salir adelante. Está bien que haya varios candidatos en la interna y estamos dispuestos a ir a las PASO. Creo que cada uno tiene que hacer su presentación y que la sociedad defina. La Provincia se gana por un voto, no hay segunda vuelta, por eso tenemos que hacer una interna bien amplia en la oposición para tener una fuerza mayúscula que permita ser una opción para poner de pie a este territorio”, cerró Santilli.

“Todo el dinero se queda en La Plata”

Acompañando a Santilli, el intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también expresó sus sensaciones sobre la actual situación que vive la sociedad: “Hay chicos jóvenes que se bajan de planes de capacitación para poder cobrar el bono que impulsa este gobierno. Esto habla de lo mal que estamos”.

“Cristina no confía en la independencia judicial. La Provincia es la más discriminada en materia de distribución de recursos. Cristina decide cuántos fondos le envía a Buenos Aires, por encima de Alberto”, consideró quien además es periodista.

Las críticas también apuntaron al modelo de gestión: “Hoy, todo el dinero se queda en La Plata, sin que se coparticipe a los municipios. Eso le estamos planteando al gobernador, nosotros trabajaremos de frente a los intendentes, no de espaldas como ocurre ahora”.

“Los dos aspectos que más duelen tienen que ver con la empatía con la sociedad: inseguridad en sus múltiples aspectos que incluye la imposibilidad de contar con servicios públicos, hay municipios que solo tienen el 15% de acceso a los mismos. Faltan inversiones. También duele la inflación, hay desabastecimiento de insumos en las Pymes, no entran las piezas importadas y por eso no pueden producir”, agregó.

Consultado sobre el diagnóstico delicado que hace del presente, Valenzuela sumó: “Falta empleo y mucha gente busca trabajo y no lo encuentra, como también falta mano de obra calificada. Ahí el Gobierno también falla porque no capacita ni da herramientas para la cultura del trabajo”.

“Tenemos que cambiar la mirada de la Provincia, es más grande que muchos países de Europa, pensamos poner en valor los regionalismos, sin pensar solo en crear cargos. Probablemente no tenga sentido que haya un Ministerio de Asuntos Agrarios en La Plata. Hay que poner en valor las agendas locales y regionales”, explicó.

En el epílogo de su testimonio resaltó que “la descentralización de servicios es clave. Se requiere de una articulación con los municipios en materia de obras, porque no puede ser que un burócrata desde La Plata si se debe cambiar una canilla en una escuela bahiense. Eso es lo que vamos a corregir. Tuve que ir a comprar calefactores para las aulas porque no llegaban desde la ciudad de las diagonales”.

“Queremos solicitar la autonomía de los municipios en términos jurídicos, como ocurre en Córdoba. Habilitar un negocio tiene que ser algo gratuito y si un intendente se para de manos que le explique a la sociedad por qué no lo hacen”, finalizó el jefe comunal de 3 de Febrero.