La muerte de Silvana Suárez despertó una fuerte polémica

Arranca una nueva semana y, por supuesto, no podía faltar la columna de Laura Ubfal.

Todo lo que hay que saber del mundo del espectáculo en la Argentina lo encontrás en el programa “Vive cada día“, por La Brújula 24.

Silvana Suárez

Vivía en la localidad de El Nono en Córdoba y desde allí se conoció la noticia en este sábado, de que había fallecido a los 64 años de un cáncer colorectal, Silvana Suárez, quien fue coronada Miss Mundo en 1978 en Londres, cuando los concursos de belleza eran una marca de aguas brillante para las mujeres.

Un antecedente que abría las puertas grandes de relaciones y posibilidades laborales que, en el caso de Silvana, no fueron menores. mSilvana tuvo su fama, viajes y placeres, y en 1988 se casó con el entonces creador dueño del diario Ámbito Financiero, Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia.

Así te recordaré Silvana Querida….. Siempre en Mi corazón ❤ pic.twitter.com/0dlcIzgmh4 — César Juricich (@JuricichCesar) October 22, 2022

Tras 11 años de casada, la ex Miss Mundo se divorció y comenzó un doloroso proceso personal por el tema de la división de bienes. Fue justamente ese asunto el que la llevó a ser recordada cuando se levantó de la mesa de Mirtha Legrand luchando también por la tenencia de sus hijos.

“Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”, fue la frase que quedó grabada en la mente de los televidentes ante esta situación.

Eran otros tiempos y otra mirada, cruel, sobre las mujeres que reclamaban lo que les correspondía y por eso una periodista esclarecida como Mercedes Funes, remarca hoy otra mirada sobre el tema en la que coincidimos.

Silvana Suárez es un ej del maltrato social q sufrían la mayoría de las mujeres q denunciaban x violencia a un poderoso en su tiempo. Y lo llevó con una dignidad asombrosa. 🖤 https://t.co/h4CIgNNA0H — Mercedes Funes 💚 (@MercedesFunes) October 22, 2022

En su momento, hace diez años, habló sobre sus hijos para el diario La Nación.

–¿Sufriste cuando Julia y Augusto se fueron a vivir solos?

–Sí, porque lo hicieron de un día para el otro. Cuando cambió la ley de la mayoría de edad, recibieron la herencia de su padre y en ese momento sintieron que tenían que hacerse responsables de su vida. El problema no era despegarme de ellos, porque siempre estuve dispuesta a que hicieran su vida, algo que yo hice a partir de los 20 años. Lo duro es que fue muy abrupto y no me lo esperaba…

–¿Cómo fue educarlos sola estos últimos años?

–Extremadamente difícil. La sucesión fue muy dura, todavía hay cosas que no se terminaron de resolver. Hubo mucha gente en el diario que se opuso y yo tuve que hacerme cargo de todo sin ninguna ayuda.

–¿Qué valores les transmitiste?

–Ellos podrían haberse criado rodeados solamente de un mundo de plata y poder. Pero, en cambio, yo busqué darles vacaciones en Nono para que pudieran conocer la vida de pueblo y tuvieran contacto con gente sencilla. Además, quise compartirles mi pasión por el arte y la música. Yo siempre fui muy afectuosa con ellos y les inculqué la importancia del cariño.

–Hoy, en plena vida nueva, ¿qué análisis hacés de tu matrimonio con Julio Ramos y del posterior y mediático divorcio?

–Tuvimos una relación muy intensa, de mucho amor, con dos hijos de por medio. Y de golpe llegó un divorcio muy agresivo, sonado y muy injusto. Con Julio hicimos muchas cosas juntos y la verdad es que lamenté que durante el divorcio destruyera todo aquello que habíamos creado. Yo lo ayudé a rehacer su vida y estoy convencida de que gran parte del éxito de Ambito Financiero tuvo que ver conmigo. Uno de los dolores más profundos de esa etapa de mi vida fue cómo bastardearon y vapulearon mi imagen.

–¿A qué te referís?

–En Buenos Aires conocí gente que me trató de una manera muy inescrupulosa y machista. El mundo del poder es, en general, muy machista. Creen que una mujer linda se casa con un hombre veintitrés años mayor por plata y que tiene hijos sólo por interés. Cuando yo conocí a Julio, él no era un hombre rico. Era, en realidad, un hombre que tenía posibilidades de hacerse muy rico. Salía de un divorcio en el que había perdido muchos bienes, y el diario no estaba sumamente establecido. Hay personas que no quieren ver el lado positivo de la vida y es muy duro lidiar con eso. Para mí, lo único importante es saber que yo siempre fui fiel a mi corazón, y esa es mi mayor fortaleza. Ahora vuelvo a creer en el amor, y siento que merezco ser feliz.

#GH2022: previsible, sacaron a Tomás Holder

Con pico de 22.5 puntos se vio en este domingo la primera Gala de Eliminación de esta nueva edición de “Gran Hermano”. El primero de los tres jugadores en placa que siguió en la Casa fue Marcos, el menos votado.

MARCOS es el primer salvado de la noche y SIGUE en la casa de #GranHermano🙌🏻



¿Estás de acuerdo? 👁 Seguí #GH2022 en https://t.co/Ppl6jikuoa pic.twitter.com/vLmopAlzZh — Gran Hermano (@GranHermanoAr) October 24, 2022

Y finalmente el primer eliminado de la Casa con una votación récord, fue Tomás Holder, como era previsible, tras dar todo de su parte para que la gente decida dejarlo fuera de juego.

Siguiendo la estrategia de Juan y de su grupo, integrado por Martina y Nacho, Holder confió en que la gente elegiría a Marcos o Agustín porque “los monitos” estaban jugando más que los demás; pero primero la Casa y luego el afuera, optó por sacarlo y así se les plantea una situación muy difícil al resto de sus compañeros de ahora en adelante. Será una segunda semana interesante para ver el reagrupamiento en la Casa y los nuevos liderazgos.

Tini y María Becerra hicieron bailar a los famosos en una fiesta

No necesita a esta altura de su carrera hacer fiestas privadas, pero en este caso se trata de un amigo de su padre, Alejandro Stoessel y de muchos empresarios y figuras que le confían sus patrimonios en su estudio contable y de asesoramiento financiero.

Por eso Tini estuvo cantando en este viernes durante 40 minutos en el festejo que organizó Iván Sasovsky, donde estuvieron bailando María Laura Santillán, Cristina Pérez, Marina Calabró y Débora Plager entre otros famosos.

En el encuentro también cantó María Becerra y los Palmera y en un evento previo estuvo Soledad Pastorutti.

TINI cantando Carne y Hueso esta nochepic.twitter.com/H2lHKLIqva — TINI NEWS (@TINlnews) October 22, 2022

Una fiesta con todo para un show de Tini con luces y bailarines, en el que llamó la atención que antes de cantar “De carne y hueso” dijera que se la dedicaba a “los que estamos con el corazón dolorido” cuando ella vive un momento feliz junto a Rodrigo de Paul. Pero se sabe que se refería a momentos del pasado.

Con info de Laubfal.com