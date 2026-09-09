Hallaron muerta a una mujer de 80 años en un departamento céntrico

Una mujer de 80 años fue encontrada sin vida en su departamento ubicado en el centro de la ciudad, luego de que un familiar avisara a la policía por haber perdido contacto con ella.

Según pudo saber esta redacción, en el lugar no se encontró desorden y se solicitó la presencia de peritos, así como la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

La persona fue identificada como Silvia Frizza, vivía sola y sufría de diabetes. Se presume que llevaba varios días fallecida. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Defensa Civil y Policía Científica.