“No entiendo la mala fe de esta gente”, lamentó el interventor del Club Midgistas

José Luis Malet, designado interventor del Club Midgistas, llegó este mediodía al predio, como anticipó esta mañana a La Brújula 24, y no lo dejaron entrar.

En diálogo con el móvil de la emisora, el abogado manifestó su indignación. Y apuntó con dureza a la comisión saliente encabezada por Facundo García.

“Nos tienen acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, o escribir algo y ejecutar otra. Es muy difícil cuando no hay seriedad”, aseguró con indignación. Y agregó, respecto de las personas que lo acompañaban en el ingreso al predio. “Es gente que ha apoyado la intervención, de la comisión saliente no hay absolutamente nadie”.

“Esta gente nos ha demostrado con el tiempo que una cosa es lo que decían y otra lo que hacían. No nos olvidemos que hace dos meses me llamaron para decir que entregaban las instalaciones y documentación, mientras tanto se subían a un auto e iban a La Plata para gestionar lo contrario”.

“El mandato dice que el día viernes me pusieron en posición de interventor. Yo tendría que entrar al club, pero ellos lo tienen abroquelado, cerrado con candado”, expuso.

Y siguió: “Quiero creer, porque conmigo habló el apoderado, que vendrán. Acordamos que nos constituimos hoy a las 12 a los efectos de que entregaran la documentación y demás cuestiones del club. Yo hablé hace un rato y me dijo que viniera”.

“Lo que no entiendo es la mala fe de la gente, eso es lo que me cuesta entender. Y no hablo de mi colega. Ni veo fantasmas ni leo debajo del agua, no sé por qué lo hacen”.

“Si quieren entregar la documentación podrían hacerlo en este momento, pero deben estar haciendo otra cosa. Acá hay una decisión judicial de que había que efectivizar la resolución administrativa, que quedó firme por un fallo de la corte”.

“Hay otras opciones, pero no tiene sentido que yo las ponga a la luz. Además de ser una persona grande, soy una persona seria y esa es la bandera que levanto. El resto es toda chicana, toda travesura, si es que se lo puede llamar así”, sintetizó.