Fórmula 1: las Ferrari de Leclerc y Sainz fueron las más rápidas el viernes en Austin

La Fórmula 1 desarrolló la primera jornada de actividad en el circuito de Austin, por el Gran Premio de los Estados Unidos. Y allí, Ferrari fue el más veloz. Primero, de la mano del español Carlos Sainz. Luego, en la restante tanda, con el monegasco Charles Leclerc.

Leclerc marcó 1m36s810/1000 y fue el más veloz del día, aunque con el tiempo de Sainz anteriormente, ambos pilotos de Ferrari dominaron con claridad.

En la segunda tanda el segundo lugar fue para Valtteri Bottas (Alfa Romeo), mientras que tercero fue Daniel Ricciardo (McLaren), seguido por el mismo Sainz.

ALO 📻: "Hamilton has no mirrors today. Unbelievable!"



Alonso wasn't overly impressed with Hamilton in FP2 😳#USGP #F1 pic.twitter.com/yP997pk8WA