Marcelo Gallardo se va de River

River Plate acumula cuatro victorias en fila, lo que le permitió mantener latente sus chances matemáticas de pelear la Liga Profesional y, al mismo tiempo, aseguró su boleto a la próxima Copa Libertadores. Tras irse del Monumental sin dar declaraciones luego de la victoria contra Platense, al igual que como sucedió en los últimos cuatro triunfos del equipo, el director técnico llamó a una conferencia de prensa en el SUM del club durante el mediodía del jueves.

“Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente… Anoche les comunique que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas”, dijo el entrenador sentado en una de las sillas que se acomodó en el espacio del estadio preparado para su declaración ante los medios. El Muñeco tomó el mando del banco de suplentes del Millonario el 6 de junio del 2014 y desde entonces cambió por completo la historia de la entidad, convirtiéndose en el más ganador con el paso del tiempo.

Tal como señala el portal Infobae, el técnico estuvo acompañado por el presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian y el manager Enzo Francescoli. “Quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que trabajó conmigo y me empujó, me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine constante y permanente de mucho esfuerzo y tiempo. A los empleados del club por el cariño y el respeto que han tenido con nosotros en este tiempo. A cada uno de los jugadores que ha pasado en esta hermosísima etapa de ocho años y medio. A todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y entrenar con este cuerpo técnico con aciertos y errores, que claramente se han puesto a disposición al trabajo”, sentenció.

“Es una etapa, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años. Hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente y va hacia adelante, y no claudicó nunca. Con sacrificio y tiempo, que es lo que nos ha mantenido. Si algo deja en todo ese sacrificio es tiempo, tiempo en lo que ama y apasiona, lo hace sentir vivo. Tiene muchísimo valor el tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club, el camino fue hermoso. Todo tiene un final. Es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso”, planteó.

“Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como lo he pensado siempre, terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente decirles gracias, por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos”, subrayó.

“Vuelvo a agradecer, Enzo, Jorge, Matías… Ha sido una historia hermosísima”, cerró antes de fundirse en un abrazo con Francescoli, Brito y Patanian.