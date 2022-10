Costa Febre sobre la salida de Gallardo: “Ojalá sea un hasta luego”

Lito Costa Febre, el emblemático relator de River, espera que la salida de Marcelo Gallardo sea temporal y destacó que al DT “no se le puede reprochar absolutamente nada”.

En conversación con el programa Nunca es Tarde, Costa Febre señaló que “el mundo River está conmocionado, está en shock. Hemos recibido un cachetazo tremendo, por esta decisión tomada por él. Se va por un tiempo seguramente por ir a buscar descanso, alguna posibilidad profesional para el día de mañana volver a River. Gallardo no nos debe nada a los que estamos vinculados con el mundo River, pero ciertamente estamos conmovidos por esta decisión”.

“Es un hombre que ha trabajado mucho, que le ha dado todo a River y como en cualquier trabajo cuando estás por mucho tiempo en la cresta de la ola, en un ambiente tan difícil como es el fútbol. Ojalá que sea un hasta luego”, agregó el relator.

Costa Febre destacó que “Gallardo ha construido una escuela. No solo es un DT que trabaja durante la semana, que trata de armar el mejor equipo para el domingo. Armó en River una escuela con valores futbolísticos, humanos, institucionales de mucho respeto al otro, de valores deportivos, de saber aceptar cuando se pierde”

“Gallardo transciende lo que es la función cotidiana del técnico, es un profesional que va todos los días a las 7 de la mañana a Ezeiza y se vuelve a las 6 de la tarde, ha generado una manera de trabajar que obliga a la dirigencia de River a encontrar alguien más o menos parecido a él y que esté dispuesto a cumplir con ese reglamento impuesto por ‘El Muñeco’, que tantos buenos resultados le ha dado a River”.

El relator dijo que no cree que Gallardo vaya a trabajar de inmediato en otro club y que no es probable que tome cualquier oferta en Europa. “No creo que vaya a agarrar a cualquier equipo en Europa. Él me dijo una vez que el día que se fuera a Europa, porque él necesita probarse en Europa, va a ser para dirigir un equipo plenamente preparado para hacer una alta competencia”.