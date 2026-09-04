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Pezzella fue presentado en Peñarol y se despidió de River: "No lo pude hacer en otro momento"
Tras rescindir, el bahiense fue presentado en Uruguay y apuntó contra la dirigencia del Millonario.
Germán Pezzella fue uno de los últimos futbolistas borrados en encontrar club. A finales de agosto, después de entrenar durante varias semanas apartado en Cantilo, el defensor rescindió su contrato y días más tarde acordó su incorporación a Peñarol. En su presentación en Uruguay, el central de 35 años se despidió del Millonario con un mensaje.
Tras su salida del Millonario, el campeón del mundo recibió una propuesta formal del club uruguayo. Sin pensarlo demasiado, el defensor le dio el sí al Carbonero y firmó contrato por 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2027. Y luego de haber sido anunciado en redes sociales, este jueves habló por primera vez como jugador de Peñarol.
“Sé bien al club que vengo. En el momento en que se presentó la oportunidad hablé con amigos hinchas de Peñarol para empaparme un poco de lo que es el club en sí. Estoy contento, quiero disfrutar de este nuevo paso. Yo soy de los que piensa que el fútbol es presente y mi cabeza está en poder ayudar al equipo, al grupo y al club”, expresó en rueda de prensa.
— “APROVECHO ESTE ESPACIO PARA DESPEDIRME PÚBLICAMENTE DE RIVER YA QUE NO LO PUDE HACER EN OTRO MOMENTO”— El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) September 3, 2026
— “ES EL CLUB MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA”
Germán Pezzella se despidió de River Plate en su presentación como nuevo jugador de Peñarol. pic.twitter.com/1mW5riMk5K
Asimismo, luego de haberse mantenido en silencio durante su etapa final en River, Germán se tomó un tiempo para decirle adiós al club que lo vio nacer. “Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River, no lo pude hacer en otro momento”, comenzó diciendo el defensor con una declaración que tuvo cierto tono de reclamo por cómo se dio su salida.
“Es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí, así que aprovecho para agradecerle a la gente públicamente porque siento un cariño muy grande”, continuó el defensor, que rápidamente volvió a poner el foco en Peñarol: “Acá estamos, para iniciar esta nueva aventura muy ilusionado, muy contento y con ganas de arrancar”.
El paso de Pezzella por River y los detalles de su salida
Al haber cortado el vínculo con el jugador de manera anticipada, River no recibió ningún rédito económico por este movimiento. Además, el club arregló pagarle un importante monto por su rescisión. Cabe destacar que, a mediados del 2024, lo repatrió desde el Betis español a cambio de 4,5 millones de euros.
Contando sus dos etapas en River, Pezzella disputó 119 partidos con seis goles y cinco títulos conseguidos. En su regreso no logró demostrar aquel nivel que lo catapultó a Europa y, afectado también por una rotura del ligamento cruzado anterior que lo marginó durante unos ocho meses, se despidió de manera definitiva con un saldo de 50 encuentros jugados.
Fuente: La Página Millonaria
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