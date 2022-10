Qué pasó entre Susana Roccasalvo y Ángel de Brito en los Martín Fierro

Comienza una nueva semana informativa y si hay algo que no podía faltar es otra columna de espectáculos de la periodista Laura Ubfal, en el aire de La Brújula 24.

Como siempre, la profesional abordó varios temas en el programa “Vive cada día”.

Roccasalvo, a de Brito: “Armó una escena con intención”

El Martín Fierro, en cualquiera de sus versiones, siempre deja tela para cortar. Y el de Radio, que se entregó en este sábado 1 de octubre, no le fue en saga. Entre otras anécdotas de la noche, Susana Roccasalvo, en su programa de este domingo, se hizo cargo de lo que muchos comentaron sobre su charla sotto voce con Ángel de Brito.

Se sabe que ambos conductores estaban enfrentados por un juicio, que el creador de “LAM” afirmó estar sobreseído y al acercarse a hablar con ella, Roccasalvo tomó la posta y explicó cómo vivió este momento en Parque Norte, no sin ver una confabulación detrás de los hechos.

“Ángel armó la escena”

Según afirmó Susana Roccasalvo, ella estaba en una mesa y decidió mudarse a otra donde estaban Guido Kaczka, Coppola y periodistas de Clarín y La Nación, entre otros.

El primer dato que Angel señala es que la conductora de “Implacables” no pertenecía a esa mesa y que él se acercó a felicitar a Guido Kaczka porque le ganó en su terna de “Mejor conductor 2019”.

Allí fue cuando dialogaron y al decir de la conductora de “Implacables”, de Brito la sacudió cuando le dijo “escúchame boluda te estaba buscando, cómo llegamos a un juicio?”. Y continuó “ahí vi que aparecieron grabando con sus celulares, le dije estupida, saca eso….toda la mesa se puso mal…esto fue armado por Angel con tres periodistas, dos no trabajan con él (una era Estefi Berardi), él armó todo esta escena para que mañana sea comidilla de su programa, pero quiero aclarar que hay 10 personas que escucharon todo lo que dijo y estaban muy molestas”.

“No sé con que intencion hara mañana su programa” agregó y sentenció: “sostengo que “él no gano el juicio y no lo perdí..el doctor Juan Manuel Dragani estaba con la (Viviana) Canosa y se le pasaron los 60 días (no se puede estar en la televisión y en el estudio, dijo) y la justicia desestimó el caso, dijo la justicia que nadie gana ni nadie pierde, por omisión de mi abogado”.

Cuando alguien tiene que pagar las costas de un juicio?

Cuando perdės @suroccasalvo PESADAAAAAAAAA!!!!! pic.twitter.com/vjjAtntCcU — ANGEL (@AngeldebritoOk) October 2, 2022

Y finalizó Roccasalvo: “les voy a contar si mañana voy a tomar el café con de Brito y espero que mañana tenga la misma forma em que se dirigió a mí, amablemente, espero que esto sea el punto final al tema”.

La opinión de Ángel de Brito

Hablamos con Ángel para saber su punto de vista y además de señalar que Roccasalvo se cambió de mesa (estaba en la de Canal 9); afirmó que eran varios los colegas que filmaron (Ariel Wolman y hasta el cronista de su programa), “le dije que era ridículo el juicio que había hecho…y fui a felicitar a Guido Kaczka”.

Ángel también subió alguna historia donde se ve a Roccasalvo dialogando con él.

El entredicho con Nancy Duré

Como si fuera poco, al salir, Roccasalvo también increpó a Nancy Duré, su ex colaboradora en el 9, porque grabó el momento de su encuentro con de Brito, supuestamente para “Intrusos” y le dijo que cuando colaboró en “LAM” habló mal de ella, algo que Duré desmintió de manera rotunda. “Me cosí la boca para no hablar de ella” habría dicho la actual panelista de Flor de la V.

Una vergüenza lo que pasó con Tini en Paraguay

De Miami y los Billboards, Tini llegó a Paraguay para presentarse en la apertura de los Juegos Suramericanos 2022, pero su show se vio empañado por los comentarios de los animadores cuando dejaron sus micrófonos abiertos.

“Mirana su ombligo. Te pido que veas”. “No, no quiero mirar. Voy a tener pesadillas”. La charla entre dos mujeres que salió al aire por un descuido de audio en la inauguración de #Odesur — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) October 2, 2022

Vergüenza como se expresan estas personas contra Tini pic.twitter.com/kM8FhRsaev — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) October 2, 2022

Los fans de Tini se enfurecieron y con justa razón por estos comentarios desagradables en pleno show y llenaron las redes de reclamos de disculpas para la cantante.

VERGUENZA LA MENTALIDAD MISOGINA DE ESTOS PERIODISTAS DISCULPAS PUBLICAS PARA TINI Y ARGENTINA.UDS SE QEJAN QUE PARAGUAY ES MACHISTA Y NO ACEPTAN A LA COMUNIDAD LGBT Y ES PORQE EXISTEN COMUNICADORES SOCIALES COMO UDS .EN ARGENTINA NUESTROS PERIODISTAS ESTA 100 AÑOS ADELANTADOS. — El último Beso (@Silviahc13) October 2, 2022

La tv paraguay no puede tener a esta gente en tv. Es un mal ejemplo. Todos los traumas q le puede causar a otras chicas con un ombligo q son delgadas. Por suerte tini es segura de ella misma. Pero no es el msje — LEONES TEAM (@LeonesTeam210) October 2, 2022

necesito que estas 3 personas se arrodillen al frente de TINI y le pidan perdón. Que asco de personas https://t.co/qeg243NfSc pic.twitter.com/wuNe9sqg3m — rodrigo (@rodrigoxtini) October 2, 2022

Pasadas las horas los tres conductores salieron a pedir disculpas a Tini porque evidentemente fue una situación gravísima la que provocaron. Los animadores de la apertura de los Juegos Suramericanos se excusaron diciendo que: “uno a veces hace cosas que no siente”.

Con info de Laubfal.com