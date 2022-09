Lo golpeó y le robó un chico del barrio al que vio nacer

Roberto Bel vive y tiene un almacén en calle Coronel Vidal 1700, del barrio Villa Delfina.

En las últimas horas, el comerciante fue víctima de un violento robo. Si bien no fue algo cuantioso, su mayor dolor pasa porque conoce al delincuente. Se llama Ismael Sáenz, de 20 años, vive a escasos metros de su domicilio y hasta lo vio nacer.

“Es penoso pasar esa situación, más cuando tenés la familia adentro de tu casa. Uno nunca piensa que le va a tocar, pero lamentablemente nos está tocando a todos y no podemos hacer nada”, consideró Roberto en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Y agregó: “Vive a una cuadra y media de mi casa –por el ladrón-, lo conozco y también a su madre y abuela. Hace más de 30 años que vivo en este lugar. Lo primero que le dije cuando vino es que se dejara de joder, y le recordé las veces que venía con hambre y le daba un sándwich”.

“Después arrancó toda la violencia, no lo puedo entender. Si él me trae las dos garrafas yo no hago nada. Toma seguro, pero no puedo decir si estaba drogado o no. Yo le hablé bien, se me abalanzó atrás del mostrador, me rompió todo, las carameleras, todo. Entró con una barreta de dos metros de largo”, apuntó indignado.

“Por suerte vino la madre corriendo y me ayudó a contenerlo hasta que vino la policía. Ella lloraba, estaba a los gritos”, concluyó.

Ismael Sáenz fue capturado por agentes del Comando de Patrulla y de la seccional Sexta. Luego, en su vivienda fueron incautadas las dos garrafas en cuestión y hasta un equipo de música, el cual también le había robado al almacenero. Lo acusan de hurto, daño y violación de domicilio.