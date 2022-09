Mirtha Legrand regresó a la televisión: “Pensé que no volvía más”

A nueve meses de su última salida al aire junto a su nieta Juana Viale, a dos años y medio de que la pandemia la alejara de la pantalla, Mirtha Legrand volvió a la televisión y lo hizo como marca la historia.

A la hora señalada, 21.30, la pantalla de El Trece mostraba la nueva escenografía para aumentar la expectativa. Le siguió un video con algunos de los momentos decisivos de los últimos tiempos, desde el anuncio de Juana Viale al comienzo de la cuarentena hasta el emotivo discurso de Mirtha durante los Martín Fierro. Y a las 21.32, se abrieron las puertas y sin poder contener las lágrimas, la Chiqui saludó una vez más a su público que la ovacionaba de pie en el estudio y en cada casa a través del televisor.

“Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó Mirtha, elegante como siempre y emocionada como nunca, y se sentó a su tradicional escritorio para dar inicio formal al programa. De inmediato, recordó a su histórica locutora Nelly Trenti, fallecida hace pocos días: “Me acompañó con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’”, la citó, antes de presentar un video en homenaje a su compañera. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”, cerró agradeciendo a su nieto y productor, Nacho Viale por la mención a su ladera de tantos años.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, señaló Mirtha, y aprovechó para saludar a sus doctores. Luego presentó a los primeros invitados de la temporada 2022: Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez. Y tras recibir un afectuoso saludo virtual del artista colombiano Maluma, dio comienzo formal al programa.

La velada pasó por todos los estados. Empezó con un debate político entre Etchecopar y Galmarini, con Moria intentando marcar su propia posición: “Yo soy casanística”. Por su parte, el Puma reveló la decisión que tomó hace un tiempo: no hablar más de política. En medio del debate, transitaron desde el atentado contra la vicepresidenta al escenario de conflicto que suelen presentar las redes sociales.

Para salir de la arena política, Moria le obsequió a la Chiqui un presente especial. Se trató de una corona de oro artesanal que trajo de Europa de su gira para interpretar la versión de Julio César de Shakespeare. “Es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto”, le obsequió. Y contó con orgullo las satisfacciones que le dio la puesta de José María Muscari: “No hay que tenerle miedo a los clásicos”, sentenció.

