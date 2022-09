Qué propone el bahiense que quiere ser Diputado en Italia

Francisco Nardelli, director del Hospital Italiano, pasó esta mañana por el estudio de LA BRÚJULA 24 y habló de las inminentes elecciones en Italia –se realizarán el próximo 25-.

Nardelli es candidato a diputado por USEI y desde Octubre de 2021 ejerce el cargo de Consultor de la Provincia Autónoma de Trento, nombramiento que le fuera conferido por las autoridades de la provincia italiana, y que implica no solo la representación de los trentinos en la región sino también la colaboración continua para el impulso de las relaciones bilaterales que beneficien a ambas comunidades.

Sobre los sufragios, explicó que “en el exterior se vota por correspondencia, entonces Italia dio esta oportunidad de elegir los propios candidatos”. “La ley prevé que los que viven en el exterior puedan llevar su voz a Roma, no se proyectan milagros, pero hay un montón de pequeñas cosas en leyes que ya existen y se pueden modificar porque esta elección es parlamentaria”.

“En la realidad, se busca generar las condiciones para los italianos que viven afuera tengan mejores condiciones de vida y que ese pasaporte tan buscado, por ejemplo, no sea una válvula de escape para emigrar sino una herramienta para mejorar condiciones comparativas. Es decir para hacer una beca, para ir por un intercambio laboral”, contó.

“El que me quiera acompañar con la boleta marrón será bienvenido, son siete listas en total. El único del interior de la Argentina soy yo, no hay nadie en ningún otro lado en ese sentido. Eso me da un potencial importante porque toda la red asociativa me está dando una mano”, apuntó con expectativa.