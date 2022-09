“No queremos llegar a ser como Rosario”

Los doctores Leandro Picado y Pablo Candisano Mera, jueces vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, pasaron esta mañana por los estudios de La Brújula 24, y hablaron sobre la reunión realizada en las últimas horas, la cual contó con la presencia de las máximas autoridades de la ciudad y tuvo como foco principal la lucha contra el narcotráfico.

Los dos coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos para evitar que el flagelo de la droga siga avanzando. Y resaltaron también que hay una creciente preocupación de los referentes tanto judiciales como de la política y la seguridad ante una eventual “cartelización” en la ciudad.

“Fuimos educados sabiendo que los jueces se manifiestan a través de sus sentencias, por eso no éramos de hablar públicamente. Aunque vemos con los colegas que necesitamos salir a comentar cuáles son nuestras funciones para que la gente sepa en lo que estamos trabajando. En este caso en particular nos convocó la preocupación por el narcotráfico, se hizo una reunión que contó con las autoridades máximas de la ciudad”, indicaron en el programa “Bahía Hoy”.

Un repaso por las frases más destacadas de los camaristas

“A nosotros nos toca la parte de la investigación, pero esto es un drama social. Ataca a todo el entramado social, desintegrándolo, no es solo venta y consumo, implica robos, violencia, asesinatos, secuestros. Y desde el punto de vista de la patología, genera un costo enorme. Entonces, es importante trabajar muchísimo en contención y prevención. No vale de nada si se destruye un búnker y automáticamente salen otros a vender. Hay una cartelización de la droga que es preocupante”.

“Llegamos a esta reunión organizada por la Corte Suprema y la Organización de Jueces Federales, viendo que Rosario es como ver el futuro al que no queremos llegar. La única manera de hacerlo es juntarnos. No alcanza con hacer un allanamiento si al rato hay otro lugar vendiendo. Creo que hay que coordinar el trabajo, operar entre todos para tener una efectividad como nos reclama la sociedad”.

Doctor Leandro Picado

“Sabemos que hay un problema muy grande en Bahía, el cual excede al menudeo. Hemos visto situaciones como los bolsos en la ría que son alarmas grandes. Hoy la sociedad nos exige que seamos proactivos, que demos un paso más y trabajemos los distintos sectores porque sino esta situación no va a cambiar”.

“Lo que queremos es que no haya barrios en Bahía en los que no se pueda entrar, es lo que queremos evitar. No queremos llegar a ser como Rosario y que haya un lugar en la ciudad tomado por un cartel narco”.

“La droga te lleva al hospital, a la muerte o a la cárcel. Y eso hay que dejarlo muy en claro”

“La reunión fue un punto de partida, pero la idea es empezar a generar acciones. El compromiso fue absoluto, sin reproches, mirando para adelante y fijando pautas. Les agradecemos a todos los que vinieron, se ofrecieron a trabajar en lo posible de todo lo que venimos hablando. Todos se ofrecieron a avanzar sin peros”.

Doctor Pablo Candisano Mera

“Vamos a volver a encontrarnos en el mes octubre, no descartamos tampoco hacerlo con la prensa para comunicar parte de las acciones”. “Nosotros también vivimos acá, tenemos a nuestras familias acá y creemos que a pesar del déficit que pueda tener el Estado de Derecho actual, es mejor que el caos al que no queremos llegar. En Rosario creo que todos los días llevan a los hijos con chalecos antibalas al colegio, hay tiroteos en el Palacio de Justicia. Hay una Fiscalía que se especializa en balaceras”.

La reunión

Participaron del cónclave los jueces vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca Dr. Pablo Larriera, Dr. Leandro Picado, y Dr. Pablo Candisano Mera; Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca; Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca; Guillermo González, por la Dirección General de Aduanas; Dr. Juan Pablo Fernández, fiscal General del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Asimismo asistieron las senadoras provinciales Ayelén Durán y Nidia Alicia Moirano y los senadores provinciales Andrés De Leo y Marcelo Enrique Feliú; y el diputado provincial Fernando Matías Compagnoni.

Finalmente concurrieron el prefecto Martín Riva, Prefectura Naval Argentina; Natalia Yanina Basaric, Policía de Seguridad Aeroportuaria; comisario José Antonio Pérez, Policía Federal Argentina; Federico Montero, por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Carlos Nudelmán, por la Asociación Israelita de Bahía Blanca filial DAIA; Enrique González, por la Iglesia Católica; y Pastor Marcos Zapata, por la Confraternidad de Pastores Evangélicos.