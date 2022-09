“Todos somos responsables del clima de tensión que se vive en Argentina”

Sergio Berni pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24 y mantuvo un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso. Y fiel a su estilo, no se guardó nada.

De paso por Bahía Blanca, el ministro provincial se refirió primero al ataque que sufriera la vicepresidente Cristina Fernández de Kichner. Y afirmó que “eso fue la culminación de un proceso que se viene incubando desde hace mucho tiempo”.

“Somos todos responsables de este clima innecesario, de tensión y de agravio, que pone a toda la sociedad en una tensión innecesaria”, dijo Berni. Y agregó: “El que esté libre de culpa y cargo que tire la primera piedra. Hay una responsabilidad compartida que es de toda la clase política, que lejos de llevar tranquilidad lleva tensión a la población, un clima que no es el que necesita la Argentina”.

En esa misma línea, consideró que “La Argentina necesita crecer y generar trabajo, y para eso necesita un clima que ayude. La clase política parece que está mirando otro canal, hablo de todos. Creo que es responsabilidad de oficialismo y oposición, y todos aquellos satélites que están dando vueltas. Argentina necesita un clima de paz, si no, no se puede crecer hacia un horizonte de futuro que hoy Argentina no lo tiene”.

Más de Sergio Berni en La Brújula 24

La grieta

“La Argentina nació en un clima de grieta, se comenzó a ver en las invasiones inglesas, cuando estaban aquellos comerciantes que querían independizarse y los que no. Siguió en la Revolución de Mayo, en la Independencia, Unitarios y Federales, River y Boca. Es parte de un fenómeno de la sociedad, pero la clase política es la que debería poner paz y tranquilidad. Atrás de cada grieta hay una defensa de intereses contrapuestos, y a esos intereses no les importa el futuro de la Argentina”.

“Una cosa es el fanatismo y otra es entender los intereses en juego detrás de esta intención de poner a los argentinos de una vereda o la otra. Tenemos que ser más inteligentes que eso”.

Ataque a Cristina

“Yo tengo mi impresión. Uno compara diferentes casos, pero no tenemos mucha más información que la pública. Yo tengo pequeñas informaciones que podemos poner a disposición, pero lo que necesitamos es una pronta definición de aquellos que llevan adelante la investigación. Nosotros nos hemos puesto a disposición para ayudar si lo requieren, porque tenemos peritos que son de reconocimiento internacional. Si lo que pasó con el celular es lo que leímos, es una vergüenza, es falta de práctica profesional”.

El operativo

“En Latinoamérica, por lo general, la manera de interactuar de un Presidente es muy distinta a países como EEUU o Europa, donde quienes llevan adelante la custodia tienen hasta un rango superior, nadie puede discutir lo que dice. Acá es más de contacto con la gente, tocarlo, besarlo o pedir un autógrafo. Eso, más allá de la responsabilidad o no de la custodia, tiene que ver con un estilo de hacer política”.

“Yo lo conozco a –Diego– Carbone (jefe de custodia de CFK) y no tengo ninguna duda de que es una de las personas más idóneas para ejercer esa función, no solo por lo técnico, también por su carácter. Siempre hace imponer su voluntad cuando es necesario”.

“Es un problema del sistema, de hecho ahora se empezaron a rever algunas cosas. En EEUU un presidente no tiene contacto con el público a menos que sea un lugar cerrado y que se haya chequeado a todos antes”.

Cristina Kirchner

“Toda mi solidaridad con Cristina, pero no he hablado con ella. Hice saber mi solidaridad por diferentes medios, pero no hablé personalmente”.

Fernando Sabag Montiel

“Sería irresponsable de mi parte emitir una opinión, creo que es imprescindible tener una respuesta por parte de la Justicia que está llevando adelante la investigación”.

El atentado

“No es que la bala no salió, la bala nunca estuvo. Lo digo desde la parte técnica, no hablo de cuestiones subjetivas. La bala no estaba en el lugar que tiene que estar para salir. La bala no estaba en la recámara, ´por lo tanto nunca iba a salir por más que dispare”.

“Hay que ver si –Sabag Montiel– actuó solo, si lo hizo con otros grupos de exaltados o si tiene una connotación mucho más profunda. Es irresponsable confirmar una hipótesis como esa, lo concreto es que la vida de la Vicepresidenta estuvo en riesgo. Ella tiene que hacer lo que le dice la custodia, yo no tengo dudas de que tiene la mejor custodia y que Carbone es la persona más idónea para llevar adelante la misma. Lo conozco, tiene el carácter suficiente para manejar una custodia complicada como la de Cristina, que está siempre rodeada de gente. Obviamente esto la hará recapacitar, de hecho ya comenzó a moverse en un auto blindado”.

El celular

“Las pericias las tienen que hacer las personas más idóneas, más allá de la fuerza que la tenga a cargo. Creo que el elemento más importante de prueba habría que dárselo a la gente más capacitada. Se trata de un software que tiene distintas actualizaciones, es tan operador dependiente que parece que lo abrieron e hicieron algo mal. Lo lógico es que lo hiciera alguien con mucha experiencia en el manejo de esta tecnología. Cuando una computadora empieza a descifrar, el operador tiene que codificar y ordenarlo en una secuencia lógica. Son algoritmos que hay que ir entendiendo”.

¿Hecho aislado?

“Una cosa es el hecho, que no creo que se vuelva a repetir, y otra es como vamos evolucionando como sociedad, si vamos a seguir enganchados con la grieta que le conviene a unos pocos o vamos a ir por otro lado.

Juicio a Cristina

“Lo que necesita la Vicepresidenta es Justicia, tener un juicio de acuerdo a las garantías procesales de la Constitución y el Código de Procesamiento. Yo no estoy de acuerdo con eso de suspender el proceso para garantizar la paz social, lo mejor es la búsqueda de la verdad, siempre. Acá sucede que se vio vulnerada esa posibilidad en dos oportunidades, primero por el derecho a defensa cuando ella pidió volver a declarar y no la dejaron, y segundo porque ante los mismos mensajes el Fiscal imputa a algunas personas y a otras no”.

“Yo creo en la inocencia, pero no voy a discutir la cuestión de fondo, creo que la Justicia necesita garantizar los principios constitucionales. El pedido de pena del Fiscal no nos preocupa porque eso demanda el sistema. Él no debe ser imparcial, el que debe serlo es el Tribunal que la juzga”.

“Yo creo que somos todos iguales ante la ley, desde un cartonero hasta un presidente. Aunque la Justicia tiene que ser verdaderamente independiente. Hay que ser sincero, hablar de cara a la sociedad. Sí creo es que la elección de jueces y fiscales debería ser por elección directa, teniendo la persona que los elige la capacidad de removerlo. No creo que el mecanismo idóneo sea el Consejo de la Magistratura porque está totalmente politizado”.

Destitución de Martín Ordoqui

“Si hay alguien que denuncia permanentemente estas manipulaciones soy yo. Todos saben cuál es mi postura ante los jueces ‘libera presos’. Hay mucha corrupción en el poder judicial. Este caso es emblemático, de la corrupción que surge entre Policía y Justicia, y hay más casos en la Provincia. No se puede tapar el sol con las manos, algunos juzgados quieren hacer la vista gorda pero la realidad se impone siempre. Estos casos van a marcar un antes y un después en la manera de llevar adelante la Justicia”.

Críticas de Ritondo y Santilli.

“Hacer operaciones no es un problema, pero enamorarse de las propias sí. Eso les pasa a ellos. Todos sabemos que el tema más delicado es la seguridad, lo que más se reclama, y todos sabemos también que a Vidal los bonaerenses la sacaron a patadas, por 16 puntos. Acá puede venir Ritondo a decir lo que quiera, pero la gente no le cree. Lo que estamos haciendo, todo, está a la vista. De hecho, el jefe de todos los fiscales de la provincia, que los designó Cambiemos, todos los años saca un informe y dijo que el 2021 fue el mejor de los últimos 25 años. Eso quiere decir que todo lo que estamos haciendo impacta de manera positiva”.

¿2023?

“Tenemos un Gobernador que será candidato nuevamente y no tengo dudas de que el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo va a acompañar. Yo seguramente voy a tener una actuación electoral, aunque aún no lo tengo definido, el clima político no está para tomar definiciones. Necesito saber dónde está parado cada uno de los actores para trabajar en un esquema electoral. Yo soy ministro de Kicillof, no creo que en el gobierno de los amigos, él define una política de seguridad y yo la llevo adelante”.

Criticas internas

“Conozco muchos que de la boca para afuera dicen que no hay que desalojar, pero cuando les tocan la tierra a ellos son los primeros en llamar y te piden hasta pena de muerte, yo creo que la política no resiste más incoherencia. Creo que la elección del 2023 es una buena oportunidad para empezar el camino de la coherencia. Siempre estamos resolviendo el día a día de los dirigentes y hay que comenzar una nueva visión del país que queremos”.

“Del Ministro para abajo nadie está firme, todos los días hay que rendir examen. Ahora nos vamos para Pringles, estuvimos desde las 7 recorriendo Bahía. Y después iremos a Dorrego. Yo tengo una responsabilidad de gestión y me junto con el que me tenga que juntar. Es una obligación mía coordinar con los Intendentes, que tienen que armar un plan de seguridad, por eso tienen un secretario”.

Alberto Fernández

“Yo digo siempre lo que pienso y me banco lo que sea, no soy como los que dicen una cosa y cuando los nombran funcionarios piden disculpas. Yo digo lo que pienso, me puedo equivocar y ahí sí pido disculpas. El otro día en el PJ nos cruzamos, pero yo le puedo sostener la mirada a cualquiera, soy una persona muy respetuosa. Si tengo que saludar saludo y las cuestiones no son personales, son políticas. Si quiere la reelección me parece bárbaro, ojalá tengamos un presidente competitivo para el 2023, eso querría decir que hizo las cosas bien”. “Hoy miro encuestas y me parece que no le va muy bien. Yo tengo la tranquilidad de consciencia de que mis diferencias las expuse cuando tenía mayor imagen positiva, siempre fui igual. Digo lo que pienso siempre, pero a diferencia de muchos hago lo que digo. Por eso puedo ir a la reunión del PJ y sostenerle la mirada a cualquiera. Todavía tiene dos años para revertir esta situación”.

Massa

“Esto no es un club de amigos, vino a ponerle conducción a un gobierno que estaba totalmente desordenado. El presidente es el presidente y tiene una responsabilidad ineludible. Bienvenido sea aquel que ordene un gobierno en el que eran ministerios estancos, que no coordinaban, cada uno hacía lo que podía o lo que querían. Así nos fue, hasta que entendieron que tenía que venir una persona que centralice en cuanto a la economía”.

Aníbal Fernández

“En lo personal tengo un respeto muy grande, en la organización no sé lo que le pasó. Yo vivo en el campo, no en un barrio cerrado, nací y me crié en el campo. A modo personal, siempre cuento que ahí tengo un sillón que vengo heredando de varias generaciones, al que llamamos el sillón ‘chupa alma’, porque cualquiera que se sienta ahí se duerme. Y creo que a este gobierno le pasa lo mismo, le chupa el alma al que se sienta ahí”.