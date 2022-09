“El atentado a Cristina afecta en su conjunto al sistema democrático”

El máximo referente del Frente de Todos, Federico Susbielles, analizó en LA BRÚJULA 24 la gravedad de lo ocurrido anoche, cuando un sujeto intentó matar en la puerta de su casa a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Es difícil definir momentos y situaciones, lo vivido anoche, por el impacto y gravedad marca un punto de inflexión, sostener el discurso de odio y descalificar al que piensa distinto, relacionarnos con violencia desemboca en un intento de magnicidio”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, reflejó que “no solo tiene que llamar a un llamado de reflexión porque pasan dos semanas y volvemos al punto de inicio, lo que se necesita es relacionarnos de otro modo, debatir de otra manera y fortalecer un sistema de convivencia democrática, expresando el disenso de otra forma y buscar puntos de encuentro”.

“Muchos tenemos familiares y amigos con los que pensamos distintos y no por eso se puede seguir hablando civilizadamente. La dirigencia tiene responsabilidad plena en lo que ocurre. Esto también le cabe a muchos comunicadores, quienes construyen campañas políticas a través del odio deben comprender la gravedad de lo que estamos viviendo”, aclaró en otro segmento de la nota radial.

Luego, hizo propias las palabras de un dirigente de Juntos: “Esteban Bullrich habló del odio y dijo que era un elemento imposible cuando debe gobernar. Me gustaría que mis hijos puedan vivir en una sociedad mejor que la que me toca a mí, donde la tranquilidad y la paz sean lo que termine primando”.

“Es un atentado contra Cristina, pero no tengo dudas que también afecta al sistema democrático en su conjunto, porque nos pone en un lugar casi de no retorno y que atenta contra la convivencia. Vivimos años difíciles en el pasado y no tenemos que volver a transitar por esos lugares”, finalizó Susbielles.