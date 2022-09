El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto del intento de magnicidio que sufriera anoche Cristina Kirchner y que tiene en vilo a todo el arco político del país.

Primero, consideró que “yo creo que para el mediodía de hoy la justicia, los organismos inteligencia, alguien tendrá que informarnos si fue lo que comúnmente se llaman ‘lobo solitario’, alguien desquiciado, o hay una organización política deatrás. Porque cuando se irrumpe en el estado de violencia no sabemos lo que puede pasar”.

“Dios quiera que sea la primera opción, yo no tengo ningún indicio que muestre que hay una organización política atrás. Ahí estaríamos complicados”, aseguró el ex funcionario kirchnerista.

“Espero que no haya ninguna organización política atrás de esto, ahí estaríamos muy complicados”

“Mucho cuidado después del mediodía, porque cuando se aprieta de más el pomo después no se puede volver a meter la pasta. La rebelión sin conducción es anomia”, sintetizó. Y dijo que “la gente en la calle sin conducción es anomia, porque uno sabe como empieza pero no como termina. Este es un momento de tranquilidad, tener la mayor cantidad de información y arrancar el lunes con otro diseño”.

Más de Guillermo Moreno en La Brújula 24

“Si no hay nada atrás de esto no hay lío, pero si lo hay estamos en un lío muy grande”.

“Hay que preservar el estado de derecho, lo más importante es la vida. Las discusiones están perfecto, pero sin poner en riesgo la vida del otro. Si esto es un hecho organizado, cambió la política en Argentina. Yo deseo que no sea así porque no estamos preparados para eso”.

“En su momento, cuando me mandaron una amenaza metido en un cajón con un tiro en la frente, nosotros sabíamos quien fue y no pasó a mayores, fue una bravuconada. Era un muchacho que sabía lo que hacía, pero no era la metodología. Pero esto ya no, acá se disparó con un arma de sicario, no es un armita eso, de las que están preparadas para hacer todo el daño posible si no se mata”.

“Terminemos con las estupideces de querer meter presos a los presidentes. Ni a Macri, ni a Cristina ni a Isabelita, a nadie, esto no pasa en los países serios del mundo”.

“Un Presidente tiene que tomar decisiones en función de los intereses nacionales que a veces nadie conoce. Esto es una adolescencia absoluta, y de los dos lados pasa lo mismo. Hay que recuperar la adultez en la política”.

NOTICIA EN DESARROLLO