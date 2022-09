“No es momento de abrir juicio de valor sobre de qué lado viene la violencia”

El histórico dirigente peronista bahiense, Dámaso Larraburu, manifestó esta mañana en LA BRÚJULA 24 sus sensaciones, horas después del intento de magnicidio que conmueve a la sociedad argentina.

“Uno está preocupado, me parece que la discusión política como en cualquier orden de la vida hace que no todos tengamos un pensamiento unívoco, pero hay límites”, resumió, en el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y se remontó a lo que ocurrió hace 35 años: “En 1987, cuando la democracia estaba frágil, el peronismo no titubeó en ponerse al lado de Alfonsín, sin especular, con la famosa foto en el balcón junto a Luder, Cafiero y el resto de los legisladores. En mi caso acompañé a Juan Carlos Cabirón en el municipio. Lo que pasó ayer es grave, como también que la gente no crea en lo sucedido”.

“Cuando mataron a Kennedy en el 73 en Estados Unidos, ese país vivió momentos muy fuertes de violencia, convirtiéndose en un lugar de violencia extrema. No es momento en Argentina de hacer un juicio de valor sobre de qué lado viene o no esa violencia, lo que debemos hacer es mirar para adelante”, indicó.

Luego, “Se puede no compartir nada con Cristina, pero estuvo a un minuto de ser asesinada, no sé si hubiese existido una guerra civil, pero el nivel de violencia habría escalado. Creo que tenemos que bajar un cambio porque el futuro no será bueno”.

“La oposición reaccionó bien, fue buena la foto de todos los senadores unidos con el oficialismo. También hubo un buen mensaje esta mañana por parte del Presidente de la Corte. Las diferencias no se solucionan con este tipo de posturas”, finalizó Larraburu.