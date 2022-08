Destrozos en el Club Villa Muñiz: “No entendemos por qué lo hacen”

Hubo robo y destrozos en el Club Social y Deportivo Villa Muñiz, ubicado en la primera cuadra de calle Araucanos. Además, la indignación se incrementa si se tiene en cuenta que es la tercera vez en los últimos meses.

En concreto, los malvivientes destruyeron un baño por completo, e incluso arrojaron el inodoro en el círculo central de la cancha, como si se tratara de una especie de mensaje. Dirigido a quién, nadie lo sabe. Totalmente indignante.

Cabe destacar que el club cumple una función social muy importante porque, más allá del fútbol, son casi 100 los chicos que concurren a merendar en sus instalaciones. María del Carmen trabaja allí y habló con el móvil de La Brújula 24.

“Ayer a la mañana nos encontramos con esto, es como que doblaron la puerta del baño, no entendemos con qué necesidad, ahora no sabemos si va a volver a servir”, comentó.

Y agregó: “El lunes a la madrugada hubo tanto viento que no se sentían ruidos. Tampoco entendemos por qué arrancaron el inodoro y lo tiraron, quizás fue porque justo pasaba alguien. No sabemos si es por maldad o con qué fin. Aparte no es la primera vez que lo hacen”.