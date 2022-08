Murió el actor Rodolfo Bebán, un galán que marcó una época en el cine y la TV

El actor y director Rodolfo Bebán falleció en las últimas horas a los 84 años. Si bien no trascendieron detalles de su muerte, sí se supo que en los últimos años se encontraba residiendo en un geriátrico.

“Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”, tuiteó esta mañana la Asociación Argentina de Actores, confirmando la triste noticia.

Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento. pic.twitter.com/9dY9iaz17z — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) August 14, 2022

En 2019, Jorge Martínez se había referido a la salud delicada de su amigo: ‘’La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”

Hijo del actor Miguel Bebán, Rodolfo empezó su camino en el teatro under en 1955. El éxito llegaría cuando protagonizó El amor tiene cara de mujer, donde fue uno de los protagonistas junto a Bárbara Mujica y Thelma Biral. Su perfil de galán era tal que encarnó a Romeo en el clásico de William Shakespeare, mientras que Julieta fue interpretada por Evangelina Salazar.

Además, entre sus trabajos televisivos se encuentran exitosos ciclos como Nazareno Reyes, Cuatro hombres para Eva, Malevo, Alta Comedia, entre otros tantos. En teatro también se destacó por su labor en Las amorosas, Las mariposas son libres (junto a Susana Giménez), Diario de un loco, Misery, Hamlet, Democracia, entre muchas otras. Su último trabajo sobre las tablas fue en Filosofía de vida junto a Alfredo Alcón y Claudia Lapacó, su exesposa con quien tuvo 2 hijos.

En cine tampoco pasó desapercibido y hasta se dio el lujo de protagonizar Juan Moreira, el recordado film de Leonardo Favio, Los muchachos de antes no usaban gomina, Juan Manuel de Rosas, Del brazo y por la calle, y más.

Fuente: TN