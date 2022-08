“Un hijo para dos mamás”, el libro de cómo un bahiense encontró a su familia biológica

Una búsqueda de 16 años. Un camino de alegrías y decepciones tratando de encontrar a su origen biológico y un final confirmado por la ciencia. Toda esa experiencia la vació Augusto Meyer, periodista de este medio, en un libro titulado “Un hijo para dos mamás” que estará disponible en septiembre.

Desde los 8 o 9 años sabía que era adoptado y su curiosidad por conocer a su madre se convirtió en investigación en 2005. Gracias a las redes sociales coincidió en 2012 con una indagación que su familia biológica había iniciado por su parte.

“Es de película, y conversando con la familia, hemos llegado a la conclusión de que es un milagro por distintas circunstancias. No solo el hecho de haber encontrado a la familia biológica, sino cuestiones que se fueron dando en el camino, hay anécdotas alegres y otras no tanto, que han transcurrido en estos 16 años de búsqueda”, comentó Meyer en el programa Nunca es Tarde.

El periodista señaló que el título y el contenido del libro busca reivindicar la adopción y a su madre adoptiva. “Revindico a mi familia adoptiva que me dio todo, en particular a mi mamá que por muchos años fue papá y mamá. Esta necesidad me surgió después de que ella falleció, ya venía un poco madurando, pero allí fue la decisión de empezar a buscar”, agregó.

En 2005 las redes sociales todavía no conectaban a las personas como ahora, pero en 2012 era otra cosa. En Facebook, una prima biológica de Meyer leyó su publicación en la que describía el caso, fue el hilo conductor del encuentro. Para entonces Meyer vivía en Azul y el año pasado regresó a Bahía y allí se decidieron a dar un paso decisivo: la prueba de ADN.

Antes de conocer el resultado ya habían entablado contacto y así se pudo confirmar la fecha de nacimiento, el hospital privado donde ocurrió el parto y otros datos. Solo faltaba la confirmación que podían dar los genes.

“Ella refiere que no aceptó ningún tipo de entrega y que a ella le sacaron a su hijo sin su consentimiento. En realidad la mayor ayuda de empezar a conocer otras historias muy parecidas, no solo de Bahía, de Mar de Palta, de Misiones, no solo de mi edad, de 18 años, de 50, de 80 y nos encontrábamos con hechos casi calcados, en muchos o casi todos hay una enfermera, un obstetra y en muchos o casi todos, la dificultad de buena parte del entorno de entender por qué uno busca”, comentó.

Meyer aseguró que es difícil describir lo que sintió cuando recibió el resultado del ADN: “Aún hoy me cuesta describirlo, porque estaba en una nebulosa. A veces uno no sabe qué tiene que sentir. Encontraste la pieza que le faltaba al rompecabezas, pero hay que armarlo, ¿qué hacés? ¿lo desarmás y lo volvés a armar?”

Una búsqueda de las características de las que emprendió Meyer son de carácter privado, porque la fecha de nacimiento no coincide con el rango histórico que cuenta con apoyo del Estado para investigaciones para indagar casos probables de apropiación o supresión de identidad.

“Estamos al margen de la importante cantidad de hechos que hubo dentro de la dictadura cívico militar. El hecho de haber sido antes de 1976 nos deja al desamparo. No digo que haya sido mi caso, de una apropiación o un robo, porque no tengo cómo probarlo, pero el delito prescribe a los 12 años. No tenemos posibilidad de acceso al banco genético o ADN gratuito”, remarcó.

Así, “Un hijo para dos mamás”, nace “para tratar de ser la voz cantante de otros que no solo no llegan a un resultado, sino que tampoco tienen la posibilidades de escribir un libro”.

La presentación del texto será en septiembre y desde ya está abierta la preventa que se puede concretar contactando a Augusto Meyer por Facebook.