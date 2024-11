Emotiva exposición sobre la búsqueda de origen biológico en el HCD

"Respetamos a quienes, desconociendo su identidad de origen, no tienen interés en saberlo. No todas las adopciones fueron legales pero, aún cuando lo hayan sido, es legítimo querer saber de dónde venimos. Durante décadas, más de 3 millones de personas en este país que sí queremos saber de dónde venimos, caminamos en soledad. Los Registros de las Personas nos inscribieron como hijos biológicos de padres adoptivos, sin que figure en el acta de nacimiento con sello y firma a un costado, nuestras adopciones", dijo Augusto Meyer, integrante de la redacción de LA BRÚJULA 24, que este jueves accedió a la Banca 25 para referirse a la adhesión que hizo el HCD local a la Ley Provincial de Derecho a la Identidad Biológica y de Origen N° 15.329.

Esa normativa -pendiente de reglamentación por parte del Ejecutivo Provincial- busca darle derechos a quienes nacieron, antes o después de la Dictadura, y en sus partidas de nacimiento figuran como hijos biológicos de padres adoptivos. En su mensaje, que fue seguido en el recinto por los ediles y público en general y a través del canal de Youtube del HCD, Meyer resaltó que en Bahía Blanca también hubo robo de recién nacidos pero que esos casos quedaron a la deriva, porque legalmente son delitos prescriptos.

Durante la emisión de "Todo es posible", con la conducción de Leandro Fernández Suñer, el periodista fue invitado a hacer un resumen de su propia historia personal y de qué persigue con iniciativas como las planteadas en su momento a los ediles locales.

"Sigo teniendo el mismo orgullo de siempre por mi condición de adoptado. Es algo que reivindico la adopción, pero con la condición que ésto no vulnere el derecho a la identidad de origen. Hasta mi adultez, toda la información que tuve (tampoco se me ocurrió saber más) era que mi madre biológica había muerto en el parto hasta que, en el 2005 un disparador me lleva a iniciar la búsqueda. En los 16 años que me llevó la búsqueda, supe que en realidad mi madre biológica no murió en el parto, y que 'te abandonó y se fue'. En ese recorrido extenso y agotador, las puertas se me iban cerrando", indicó. "No todos los casos son iguales. Tampoco las situaciones personales ni la forma en que la persona lo vive. Se calcula que somos más de 3 millones en todo el país que buscamos nuestro origen biológico", agregó.

Qué es lo que se "logró" con la adhesión del HCD

Según explicó Meyer, con la adhesión del HCD a la Ley N° 15.329, "en Bahía Blanca creeríamos que, sin tener que contratar abogado ni contar con una orden judicial, podemos ir al hospital donde creemos que nacimos y pedir acceso a libros de partos, de nacimiento, de defunciones y demás, donde posiblemente encontremos datos que para el común carecen de valor, pero que a nosotros nos permitirían encaminar nuestra búsqueda".

"Hay gente que desconoce su origen biológico y que quiere saberlo, pero que no tiene tiempo para escuchar o leer esta nota. Está ocupado buscando empleo o trabajando; no le alcanza con lo que gana; tiene problemas de salud, etc. Pero a esa persona seguramente le llegará el momento donde se decida a buscar su origen. Es una pieza de un gran rompecabezas que no tenés, y te hace falta", definió.

La entrevista completa con Augusto Meyer, quien accedió a la Banca 25 en el HCD