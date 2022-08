Las bombas de Blanco contra Romero por arreglar con Boca

Boca finalizó el mercado de pases con un bombazo: cerró la contratación de Sergio Romero, histórico arquero de la Selección Argentina. Un bombazo tanto para el Xeneize como para Racing, club donde Chiquito debutó en Primera. Y Víctor Blanco, presidente del club de Avellaneda, dejó en claro su bronca al verlo firmar con el Xeneize…

El mandatario aseguró que la Academia “hizo todo para que vuelva” y dejó en claro su enojo por su llegada al Xeneize. “Se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca. Racing es un club muy grande”, dijo en una entrevista con Radio La Red.

A su vez, Blanco dijo que no iba a comunicarse con el arquero y que hasta afirmó que tendrá las puertas cerradas del club. “No te digo para siempre, pero por lo menos por un tiempo largo, sí”, lanzó más adelante, en diálogo con Radio Continental.

Por otra parte, le consultaron sobre la fuerte frase de Romero, quien aseguró que “Boca es el club más grande de la Argentina”. Algo que, como era de esperarse, le cayó mal a Blanco. “Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas, no hacían falta”, expresó.

Más allá de la molestia por no lograr concretar la llegada de Chiquito, explicó que con el cuerpo técnico y el manager Rubén Capria consideraban que no creían que “había que ir a buscar un arquero” y que, además, pensaban “que Romero se iba a Europa”. Y añadió: “Hoy el arco de Racing está cubierto, no sé si (Gabriel) Arias o (Gastón) Gómez son mejores pero están a la misma altura que Romero”.

Por último, Víctor Blanco dejó en claro que no quiere ni imaginarse a Chiquito en el Cilindro el próximo domingo, en el duelo entre Racing y Boca por la fecha 13 de la Liga Profesional: “No me gustaría mucho que el domingo salga a la cancha y juegue contra Racing, me choca un poco verlo con otra camiseta pero es un profesional”.

Boca vs. Racing, lo que viene: qué dijo Romero

“Soy un profesional. Yo soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo. y hoy me debo a Boca y haré todo para que a Boca le vaya bien. Yo tengo que defender estos colores. Si me toca jugar defenderé estos colores”, expresó Chiquito Romero en su conferencia de presentación. Y añadió: “Esto es un trabajo y cuando se presenta este club es difícil decirle que no. Boca se presentó y le dije que si. Si era Racing le hubiese dicho que si, pero nunca llegó”.

Fuente: TyC