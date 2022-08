El escandaloso motivo por el que Leonardo Sbaraglia fue bajado de una app de citas

Las redes sociales atravesaron nuestra vida en todos los aspectos. Y conocer a algún amor no le escapa a estos nuevos modos de relacionarse. En las aplicaciones de citas se suele encontrar cierto ‘refugio’ o al menos un marco seguro en el que todos saben qué buscan. Uno de los famosos que se animó a probar este tipo de plataformas fue Leonardo Sbaraglia, pero su experiencia no estuvo a la altura de lo que esperaba.

Después de haber estado 20 años casado con Guadalupe Martín, de quien está separado desde hace seis, el actor probó suerte en una famosa app de citas. “No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por ‘supresión de identidad’”, reconoció en diálogo con Infobae.

Sin embargo, esto no le impidió conocer a una misteriosa alguien. “Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla, aunque no me puedo quejar”, aseguró sin dejar de lado sus aires de galán.

Reafirmando esta etiqueta que lo posiciona como uno de los hombres más elegidos por las argentinas, esta semana se conoció un video de Lali Espósito diciéndole que lo había invitado a participar de su video “N°5″ porque solo quería besarlo. “A mí en realidad no me gusta como actuás”, le dijo medio en chiste, medio en serio. Se conocieron en el set de Acusada, la película en dónde actuaron juntos.

"Yo te invite porque yo solo quiero besarte, a mi no me gusta como actuas en realidad" pic.twitter.com/xmSmFxsNFT — fercho 💫 (@brilloespos) August 2, 2022

Fuente: TN