No tiene agua por un caño roto y amenaza con encadenarse en la puerta de ABSA

Liliana está desesperada. Vive en el Barrio Luján, más precisamente en 9 de Julio 2331, y una pérdida de agua en la puerta de su domicilio la priva de contar con el suministro. Ante la falta de respuestas, la mujer amenaza con encadenarse en la puerta de ABSA.

“Desde el viernes que no tengo agua por un caño maestro que se rompió. Llamo y hago reclamos pero no me dan bolilla”, destacó visiblemente indignada en LA BRÚJULA 24.

Además, repitió su advertencia: “Si no vienen entre hoy y mañana a arreglarlo, me encadeno en la puerta de la empresa, soy una persona que sufre problemas de salud”.

“Tengo que ir al surgente para ir a buscar agua para cocinar o higienizarme, estoy enloquecida con este tema, lo que están haciendo es inhumano, hay barrios que no tienen suministro y acá hay una cascada que no deja de correr”, enfatizó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, apuntó: “No vienen a arreglarlo, no quiero llegar hasta la empresa porque sino termino presa. El caño explotó solo, no sé si mis vecinos están en la misma situación. Soy una persona que vive sola con sus hijas, tengo un marcapasos y exijo una solución urgente”.