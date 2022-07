Topa apuntó contra Tini por su influencia en los niños: “Visten muy sexualizados”

Diego Topa es uno de los personajes más queridos por los chicos y chicas. Criado artísticamente en Disney, lejos de quedar en el olvido, hace décadas que viene siendo un éxito y que los niños y niñas de todo el país lo siguen a sol y a sombra, hecho reflejado en sus éxitos teatrales en la actualidad.

Estando sumergido en el mundo infantil hace muchos años, el artista no vacila a la hora de hablar de lo que él cree que es adecuado y no para los niños y niñas en lo que refiere al consumo de contenidos. En tal sentido, dialogó con Mañanísima, programa televisivo que conduce Carmen Barbieri, y se refirió enfáticamente al tema.

“Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos sobre todo no saben que están haciendo bullying”, comenzó diciendo en la entrevista que brindó.

Además, comentó acerca de cómo los menores terminan “copiando” actitudes y formas de vestir de artistas adultos que toman como referentes sin tener noción de lo que están haciendo: “A veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y lo ven desde YouTube, o no sé. Hay que tener mucho cuidado”, reflexionó.

Como ejemplo de cómo afectan en su desarrollo, tomó a la cantante Tini Stoessel, estrella de la música pop actual en nuestro país, quien para él no debería ser una referencia para el público más pequeño: “Hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares!, pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está buena, muy sexualizados. No está bueno y lo noto” expresó, contundente.

Como posible solución al tema, Topa compartió su visión y deslizó la posibilidad de que un algoritmo seleccione de alguna manera los contenidos que consumen los niños y niñas de dos a cuatro años en las plataformas digitales.

Fuente: Minuto Uno