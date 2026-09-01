Revelan romance de Tini: habría permanecido en secreto durante meses

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que en televisión revelaran un supuesto romance que habría mantenido en secreto con Santiago Maratea, varios años atrás.

La versión fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante el programa de Ángel de Brito, mientras repasaban algunas de las relaciones sentimentales que tuvo la cantante. Según el panelista, Tini y el influencer estuvieron juntos durante algunos meses, aunque el vínculo nunca tomó estado público.

“Fue como saliendo de la pandemia”, explicó Ochoa, quien sostuvo que ambos se encontraron durante un tiempo y mantuvieron una relación breve que finalmente no avanzó.

De acuerdo con su relato, el acercamiento se habría producido a través de amigos en común. Maratea compartía un grupo con algunos allegados de la artista y, según la versión difundida, se organizaban encuentros y reuniones en los que ambos coincidían.

El supuesto romance habría transcurrido con un perfil completamente bajo y sin imágenes ni confirmaciones públicas de sus protagonistas. Hasta el momento, ni Stoessel ni Maratea se pronunciaron sobre la versión.

La revelación sumó así un capítulo hasta ahora desconocido a la vida sentimental de Tini, cuyas relaciones posteriores tuvieron una exposición pública mucho mayor.