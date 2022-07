Gallardo tranquilizó a River: “Voy a estar hasta el último día de mi contrato”

Marcelo Gallardo no anduvo con vueltas y explicó que el mal momento de River es algo que no lo preocupa y que de seguro van a revertir. Habló de “altibajos” y fue contundente a la hora de defender su gestión: “No hemos podido cumplir los objetivos del semestre, pero lejos estamos de pensar que todo está terminado”.

“No hay crisis acá, no la van a encontrar”, señaló el Muñeco que indicó que “River no depende de los resultados” ya que el cuerpo técnico y la dirigencia, así como también los hinchas, construyeron algo “muy sólido”.

En esa línea, insistió tajante: “Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente”.

“El hincha de River está desilucionado, pero no se confunde. No se deja llevar por cosas, internas o externas, que intentan desestabilizar”, enfatizó.

Fuente: TN