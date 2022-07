Boca recibe a Corinthians: el que gane, pasa a cuartos de la Copa

Boca recibirá este martes, desde las 21.30, a Corinthians por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras el 0 a 0 de la ida en Brasil, el Xeneize buscará avanzar a los cuartos, donde enfrentaría a Flamengo o Deportes Tolima (el miércoles definen la serie que va 1 a 0 arriba el Fla). El partido será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte y televisará Fox Sports Premium.

Tras la goleada 3 a 0 sufrida con Banfield con un equipo alternativo, Boca se pone el chip de copa, con un regreso.

Frank Fabra volverá a ser titular (entrará por Agustín Sández) tras cumplir su fecha de suspensión por haber alcanzado el límite de amarillas. Con este único cambio con respecto a la formación en Brasil, Sebastián Battaglia pondrá en cancha a su equipo ideal: Agustín Rossi en el arco, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Fabra abajo, en el medio, Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero y Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa como tridente de ataque.

Por su parte, Corinthians también llega tras ser bailado. En su caso, por Fluminense, que vapuleó a su equipo alternativo con un 4 a 0 por el torneo local. A diferencia de lo que le ocurre a Battaglia, Vítor Pereira, entrenador del club brasilero, tiene problemas para definir el 11 por muchas bajas: Adson (titular en la ida) dio positivo de Covid-19, Willian, el ex Chelsea, se dislocó un hombro en la ida y no sabe si será convocado, también Renato Augusto sigue afuera por lesión y Gustavo Mosquito tomó un medicamento no permitido y, ante la chance de que salte doping positivo, no estaría este partido. Hay dos buenas: Du Quieroz y Cantillo podrían regresar a la formación inicial.

El posible equipo del Timao: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Lucas Piton, Giuliano; Gustavo Mantuan, Róger Guedes.

Fuente: Diario Popular